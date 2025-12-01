サッカーJ3リーグは11月29日に最終節が行われ、最終順位が決定しました。

前節までにJ2昇格を決めていた栃木シティは41歳のFWピーター ウタカ選手が先制点を挙げるなど、5得点の快勝。J3優勝で来季から新たなステージの戦いを迎えます。

勝点1を加えれば昇格が決まるヴァンラーレ八戸は、FC琉球に1-1の引き分けで2位にフィニッシュ。栃木Cとともに上位2位までの自動昇格でJ2昇格となります。

FC大阪はFC岐阜に3-2で勝利するも八戸に勝ち点1とどかず3位でJ2昇格プレーオフへ。4位のテゲバジャーロ宮崎、5位の鹿児島ユナイテッドFC、6位のツエーゲン金沢も昇格プレーオフに回ります。

栃木SCはAC長野パルセイロに4-0快勝も6位の金沢に勝ち点1届かず、7位フィニッシュ。プレーオフ出場の可能性を残していたギラヴァンツ北九州は、松本山雅FCに痛恨の逆転負けで8位で終えました。

今後は4チームによるJ2昇格プレーオフが開催。12月7日(日)に準決勝、12月14日(日)決勝が行われ、1チームがJ2切符の最後の「1枠」を勝ち取ります。また20位で終えたアスルクラロ沼津がレイラック滋賀FCとのJ3・JFL入れ替え戦に臨みます。