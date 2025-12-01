阿部サダヲ、『ふてほど』娘役・河合優実の多才ぶりに感心「何でもできる」 “親子”の掛け合いに楽しさ
●『ふてほど』反響に喜び 名前ではなく「不適切」と呼ばれたことも
数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。来年1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』(21:00〜)が放送される。再び主人公・小川市郎を演じた阿部サダヲにインタビューし、『ふてほど』が自身にとってどんな作品になっているのか、そして、スペシャルドラマの撮影の裏話や共演者とのエピソードなどを聞いた。
『不適切にもほどがある！』主演の阿部サダヲ
『ふてほど』は、昭和のおじさん・小川市郎(阿部サダヲ)が1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を炸裂させ、コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくタイムスリップコメディ。スペシャルドラマでは、連続ドラマのその後を描く。タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎は、娘・純子(河合優実)の未来を変えるため再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。
阿部に『ふてほど』が自身にとってどんな作品になっているか尋ねると、「世間の人からもすごく言われるし、見ている方がいっぱいいる作品なんだなと思います。今でも言われることが多いので」と反響を喜び、「日帰りのロケ番組に出演した際に、現地の人から名前ではなく『不適切』って言われましたから(笑)」と作品の人気ぶりが伝わるエピソードも披露。
スペシャルドラマについては「連ドラの打ち上げのときに『やりたいね』という感じだったので、『来たな』という感じでした」とあまり驚かなかったという。
今回、市郎がタイムトンネルを使ってさまざまな時代にタイムスリップするというのが見どころだが、阿部は複雑な時系列に苦労したと振り返る。
「台本を読んだときに、好きな時代に行けるというのはすごく大変そうだなと思いましたし、撮影で何人もの市郎を演じるのは大変でした。純子の未来を変えていいのかいけないのか悩むところはちゃんとした方がいいというのがありましたし、連ドラを振り返りながら、あのシーンの時に市郎が来ていたんだと考えるのが難しかったです」
○河合優実との共演に楽しさ「遠慮なしに振り切って演じてくれる」
スペシャルドラマでは、犬島渚役の仲里依紗、秋津睦実(ムッチ先輩)/秋津真彦役の磯村勇斗、小川純子役の河合優実、向坂キヨシ役の坂元愛登、向坂サカエ役の吉田羊らが再び集結。阿部は「連ドラの時も思っていましたが、皆さん達者な人なので、やっていて楽しい」と語る。
「宮藤(官九郎)さんの台本が好きな人が多いと思うので、一緒にやっていて楽しかったですし、自分たちで楽しくしようと思っているし。ただ、タイムトンネルについて皆さんクエスチョンマークがつきながらやっていた感じがしました」
そして、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でも共演した娘・純子役の河合の多才ぶりを称賛する。
「いろんなものを持っているというか、かわいさ、きれいさ、面白さなど、いろんな顔ができる人なので、すごいなといつも思います。海外の映画祭で英語も話していて、何でもできちゃうんだなと感心ばかりしています」
遠慮なしにぶつかってきてくれるからこそ、対峙していても楽しいという。
「河合さんは、演じているときは先輩後輩とかなく、俳優同士という感じで扱ってくれて、『ふてほど』では本当の親子としてやってくれるのがいいんじゃないですかね。遠慮なしに、振り切って演じてくれるのがすごくいいなと。やっていて楽しいです」
●『ふてほど』のさらなる続編にも期待「続いたら面白いなと」
スペシャルドラマでは、都議会議員・平じゅん子役として江口のりこがゲスト出演。阿部は江口とも『あんぱん』で共演したばかりだが、河合同様に「何でもできる人」だと語る。
「宮藤さん脚本の『俺の家の話』（TBS系）に出演されていて、宮藤さんの作品も合うんだなと思っていたので、一緒にできてうれしかったです。政治家の役ですけど、あの人を中心に回っていく話でもあるので、面白かったです。ご本人も『やったことないようなことをやって楽しかった』とおっしゃっていました」
また、脚本の宮藤官九郎への絶大な信頼を口にする。
「そんなに考えなくていいというか、絶対に面白いので、読んでいる感じで演じればいいんだなと。読んでいても面白いし、しゃべっても面白いから、すごいなといつも思います」
そして、『ふてほど』のさらなる続編への思いを尋ねると、「続いたら面白いなと思います。坂元くんが活躍してもいいんだろうなと思います」と期待。
最後に視聴者に向けて、「お正月に見ていただくということで、家族で見ているときにそわそわする時間が何回かあると思うので、その昭和感を楽しんでいただけたらうれしいなと。正月から不適切な感じがするシーンもけっこうありますし、今まで通り、親子愛も描かれているので、そこも考えながら見ていただきたいです。今、何年の何をやっているのか、メモしながら見た方がいいかもしれません。何回も見て楽しむことができると思います」とメッセージを送った。
■阿部サダヲ
1970年4月23日生まれ、千葉県出身。1992年、舞台『冬の皮』でデビュー。近年の主な出演作に、映画『シャイロックの子供たち』(23)、金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』(24)、連続テレビ小説『あんぱん』(25)、ドラマ『しあわせな結婚』(25)、舞台『大パルコ人(5)オカタイロックオペラ雨の傍聴席、おんなは裸足…』(25)など。また、バンド「グループ魂」では“破壊”の名でボーカルを務める。
(C)TBS
数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。来年1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』(21:00〜)が放送される。再び主人公・小川市郎を演じた阿部サダヲにインタビューし、『ふてほど』が自身にとってどんな作品になっているのか、そして、スペシャルドラマの撮影の裏話や共演者とのエピソードなどを聞いた。
『ふてほど』は、昭和のおじさん・小川市郎(阿部サダヲ)が1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を炸裂させ、コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていくタイムスリップコメディ。スペシャルドラマでは、連続ドラマのその後を描く。タイムトンネルで好きな時代に行けるようになった市郎は、娘・純子(河合優実)の未来を変えるため再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。
阿部に『ふてほど』が自身にとってどんな作品になっているか尋ねると、「世間の人からもすごく言われるし、見ている方がいっぱいいる作品なんだなと思います。今でも言われることが多いので」と反響を喜び、「日帰りのロケ番組に出演した際に、現地の人から名前ではなく『不適切』って言われましたから(笑)」と作品の人気ぶりが伝わるエピソードも披露。
スペシャルドラマについては「連ドラの打ち上げのときに『やりたいね』という感じだったので、『来たな』という感じでした」とあまり驚かなかったという。
今回、市郎がタイムトンネルを使ってさまざまな時代にタイムスリップするというのが見どころだが、阿部は複雑な時系列に苦労したと振り返る。
「台本を読んだときに、好きな時代に行けるというのはすごく大変そうだなと思いましたし、撮影で何人もの市郎を演じるのは大変でした。純子の未来を変えていいのかいけないのか悩むところはちゃんとした方がいいというのがありましたし、連ドラを振り返りながら、あのシーンの時に市郎が来ていたんだと考えるのが難しかったです」
○河合優実との共演に楽しさ「遠慮なしに振り切って演じてくれる」
スペシャルドラマでは、犬島渚役の仲里依紗、秋津睦実(ムッチ先輩)/秋津真彦役の磯村勇斗、小川純子役の河合優実、向坂キヨシ役の坂元愛登、向坂サカエ役の吉田羊らが再び集結。阿部は「連ドラの時も思っていましたが、皆さん達者な人なので、やっていて楽しい」と語る。
「宮藤(官九郎)さんの台本が好きな人が多いと思うので、一緒にやっていて楽しかったですし、自分たちで楽しくしようと思っているし。ただ、タイムトンネルについて皆さんクエスチョンマークがつきながらやっていた感じがしました」
そして、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でも共演した娘・純子役の河合の多才ぶりを称賛する。
「いろんなものを持っているというか、かわいさ、きれいさ、面白さなど、いろんな顔ができる人なので、すごいなといつも思います。海外の映画祭で英語も話していて、何でもできちゃうんだなと感心ばかりしています」
遠慮なしにぶつかってきてくれるからこそ、対峙していても楽しいという。
「河合さんは、演じているときは先輩後輩とかなく、俳優同士という感じで扱ってくれて、『ふてほど』では本当の親子としてやってくれるのがいいんじゃないですかね。遠慮なしに、振り切って演じてくれるのがすごくいいなと。やっていて楽しいです」
●『ふてほど』のさらなる続編にも期待「続いたら面白いなと」
スペシャルドラマでは、都議会議員・平じゅん子役として江口のりこがゲスト出演。阿部は江口とも『あんぱん』で共演したばかりだが、河合同様に「何でもできる人」だと語る。
「宮藤さん脚本の『俺の家の話』（TBS系）に出演されていて、宮藤さんの作品も合うんだなと思っていたので、一緒にできてうれしかったです。政治家の役ですけど、あの人を中心に回っていく話でもあるので、面白かったです。ご本人も『やったことないようなことをやって楽しかった』とおっしゃっていました」
また、脚本の宮藤官九郎への絶大な信頼を口にする。
「そんなに考えなくていいというか、絶対に面白いので、読んでいる感じで演じればいいんだなと。読んでいても面白いし、しゃべっても面白いから、すごいなといつも思います」
そして、『ふてほど』のさらなる続編への思いを尋ねると、「続いたら面白いなと思います。坂元くんが活躍してもいいんだろうなと思います」と期待。
最後に視聴者に向けて、「お正月に見ていただくということで、家族で見ているときにそわそわする時間が何回かあると思うので、その昭和感を楽しんでいただけたらうれしいなと。正月から不適切な感じがするシーンもけっこうありますし、今まで通り、親子愛も描かれているので、そこも考えながら見ていただきたいです。今、何年の何をやっているのか、メモしながら見た方がいいかもしれません。何回も見て楽しむことができると思います」とメッセージを送った。
■阿部サダヲ
1970年4月23日生まれ、千葉県出身。1992年、舞台『冬の皮』でデビュー。近年の主な出演作に、映画『シャイロックの子供たち』(23)、金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』(24)、連続テレビ小説『あんぱん』(25)、ドラマ『しあわせな結婚』(25)、舞台『大パルコ人(5)オカタイロックオペラ雨の傍聴席、おんなは裸足…』(25)など。また、バンド「グループ魂」では“破壊”の名でボーカルを務める。
(C)TBS