日々膨大な情報に触れるビジネスパーソンにとって、「情報を整理し、活用する力」は不可欠なスキルです。そこで注目したいのが「図書館情報学」。一見、自分たちとは縁遠く感じるかもしれない学問ですが、膨大なデータの活用から組織のあり方まで、実はその守備範囲は驚くほど広いのです。身近な「図書館」の運営だけでなく、IT企業のプロジェクトマネジメント、さらには救急医療の現場改善と、現代社会の課題を解決する鍵を握っています。今回、慶應義塾大学の池谷のぞみ教授（図書館・情報学専攻）に、図書館情報学の奥深い世界と、ビジネスにも応用可能な知見についてお話を伺いました。（文・編集／ダイヤモンド社 編集委員 長谷川幸光、協力／藤田かほ）

――昨今の図書館には、個性的な取り組みをしているところが増えている印象です。先生が注目している図書館をいくつか教えてください。

たくさんありますが、5つご紹介しましょう。1つめは、埼玉県の県立久喜図書館です。

この図書館は、健康や医療に関する情報サービスに非常に力を入れています。癌（がん）に関するフェイク情報があふれる昨今、信頼できる情報の探し方をまとめたリサーチガイドを作成したり、患者グループと連携して講演会や展示を行ったりと、質の高い情報を届けるために地道な活動を続けています。

本の提供だけでなく、人々と、地域の医療機関や患者グループをつなぐ、ハブとしての役割を果たしている好例です。

2つめは、長野県の市立小諸図書館です。

こぢんまりした図書館ですが、最大の特徴は、設立の構想段階から、市民が主体的に関わってつくられたことです。市民が「こういう図書館がほしい」と声を発し、図書館で活動しているうちに、市の人たちと一緒につくることになり、驚くことに、結果的にその方々が組織をつくって指定管理者として運営しているんです。

図書館といえば、シーンとした静かな空間の印象ですが、ここでは基本的におしゃべりOKで、週末にはコンサートを開催したりと、住民同士の交流の場としてうまく機能しています。

また、本の並べ方も独特で、日本十進分類法（※）を基本としつつも、「教育・子育て」「技術・暮らし・手芸」といった、利用者の興味を引くような見出しを工夫し、本との偶然の出会いが楽しめる設計となっています。

※図書館の本は、分野によって分け、0から9の数字を振った、「0総記」「1哲学」「2歴史」「3社会科学」「4自然科学」「5技術」「6産業」「7芸術」「8言語」「9文学」の順で並べていることが多い

――たしかに、「静かな空間が苦手」という人は意外と多いですし、書店でも本の並べ方がユニークですと訪れるだけで楽しいですね。

そうですね。静かな部屋もあるので、そのあたりのメリハリもよく考えられています。

――図書館の本の並べ方は、日本十進分類法に沿わないといけないという決まりがあるわけではないのですね。

決まりはないのですが、図書館員が本を管理することを考えると、分類法にのっとったほうが管理はしやすいですよね。本を探すときとか、本を戻すときとか。でも、利用者からすると、そうとも限らない。潜在的に「図書館の都合で並べられても」と感じていたかもしれない。ですので、そこを工夫するというのも大切ですよね。

3つ目は、鳥取県立図書館です。「課題解決支援」を明確に打ち出しているのが特徴です。

「図書館は、子ども、学習者、時間に余裕がある人が行くところ」というイメージを覆し、ビジネスの支援、起業の支援、農業の支援、法律情報の提供、就労サポート、関係機関への橋渡しなど、県民が抱えるさまざまな課題の解決につながるような情報提供を積極的に行っています。

