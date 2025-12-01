「機動力とドリブルで相手守備陣を苦しめた」ついに！１年半ぶりアシスト記録の久保建英を現地メディアが続々絶賛！古巣はお手上げ「彼を蹴って阻止しようとした」
11月30日に開催されたラ・リーガの第14節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがビジャレアルとホームで対戦。２−２で迎えた後半アディショナルタイム５分に被弾し、２−３で敗れた。
チームは痛恨の黒星を喫したものの、２試合ぶりに先発に復帰した久保は躍動。右サイドから再三仕掛けて古巣の脅威となると、61分には相手４人を引き付けてからのラストパスでカルロス・ソレールのゴラッソをアシストしてみせた。
現地メディアもそのパフォーマンスを絶賛。スペインの大手紙『Mundo Deportivo』はこう評価した。
「最も鋭いプレーを見せた選手であると同時に、相手チームのファウルに最も苦しめられる選手でもあった。彼のランは相手チームの守備陣に動揺を与え、彼を蹴って阻止しようとした」
また、『El Desmarque』のギプスコア版は、スタメン組では最高の７点を付与。「この日本人選手はチームで最も積極的な選手の一人であり、チャンスを演出し、常にサイドで相手を崩そうとした。彼の機動力とドリブルは相手守備陣を苦しめた」と賛辞を贈った。
久保のアシストはリーグ戦では、約１年半ぶりとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手４人を引き付けてラストパス！久保が２季ぶりのアシストでゴラッソを演出
