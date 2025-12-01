「出してくれよ」「なぜ使わない？」遠藤航は逃げ切りの展開でも出番なし…プレミア２か月出番なしに不満の声「頑なに出さない理由を教えてほしい」「冬に移籍した方がいい」
現地11月30日に開催されたプレミアリーグの第13節で、遠藤航が所属するリバプールはウェストハムと敵地で対戦。２−０で勝利し、公式戦の連敗を３で止めた。
60分に先制して以降、追加点を奪った90＋１分まで１−０の状況が続き、逃げ切りの展開だったにもかかわらず、遠藤はまたも出番なしに終わった。プレミアリーグでは約２か月間も出場がなく、全公式戦でも10月29日のリーグカップ以降、１か月以上ピッチに立てていない。
クローザーとして活躍した昨シーズンであれば、必ず投入されていた場面でも起用されず、インターネット上では、次のような声が上がった。
「スロットが頑なに遠藤航を出さない理由を教えてほしい。なんで？？」
「なぜ使わない？」
「干されてるとしか思えないんだけど」
「去年なら出してる時間なのに！」
「出してくれよ、クローザーで」
「リバプール勝ったけど、遠藤がクローザーとしても使われないのは日本人としては複雑やな」
「使わないのならリリースしてくれスロット」
「冬できれば移籍して欲しいなあ。 試合感無くなってしまうとW杯は厳しい」
「今日の展開で出番無いんだから 遠藤あんまり信用されてないんだろうな」
「残念だけど遠藤はこの展開でも出れないなら冬に移籍した方がいいと思う」
来夏にはワールドカップが控えているだけに、日本代表キャプテンのコンディションを懸念するファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
