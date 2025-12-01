「京阪杯・Ｇ３」（３０日、京都）

外からエーティーマクフィが１頭だけ違う脚で伸びた。直線半ば、富田が声を上げて馬を鼓舞するとギアチェンジ。満を持して先頭に立ったルガルが押し切りを図ろうとしたところを、大外一気でかわし去った。

７番人気の低評価を覆す鮮やかな重賞初Ｖ。自身としては重賞２勝目となった富田は「すごくいい仕上がりで４コーナーを持ったまま上がって行けました。人気はあまりなかったのかもしれませんが、自信を持って乗れました。本当に素直にうれしいのひと言です。めちゃくちゃうれしいです」と満面の笑み。武英師も「具合はいいことが分かっていましたし、自信がありました。ジョッキーもうまく乗ってくれました」と喜んだ。

デビュー当時は芝を使っていたが脚元が弱く、３歳１２月からダート路線へ。ようやく不安が解消され、この夏から芝に戻って３戦目でタイトルを奪取。「賞金が足りず、思ったレースに使えなかったが、これでどこでも使えますね」と師は次を見据える。息の合った富田とのコンビで、さらなる高みを目指していく。