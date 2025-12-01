日本ハム・木田優夫GM代行（57）による「木田画伯の球界絵日記」は、長嶋茂雄さんとの思い出について。11月21日に東京ドームで開催された恩師の「お別れの会」は出席できませんでしたが、初めてお会いした際に「あ〜、木田くん」と声を掛けていただいたことは、鮮明な記憶として残っています。

11月21日、6月3日に89歳で亡くなられた長嶋茂雄さんのお別れの会がジャイアンツの本拠地・東京ドームで開かれました。当日はジャイアンツOBはもちろんですが、うちの栗山英樹CBOや野球界以外の方も参加されて大変盛大な会になったようです。

実は僕も招待していただいていたのですが、北海道の球団事務所でスタッフの契約などの仕事があり、参加することができませんでした。

告別式には参列したので、長嶋監督とのお別れはできていたのですが、改めて大勢の先輩方やチームメートの人たちと、監督の話をする機会だったので本当に残念でした。

監督と初めてお会いしたのは、僕がまだ1軍に上がる前、監督も2度目の監督就任となる前で、解説者として春の宮崎キャンプに来られた時でした。今のサンマリンスタジアムでなく、現在はひなたひむかスタジアムとなっている昔のメイン球場の正面玄関で、僕がどこかに移動するために外に出ようとした時に、監督が入ってこられたので、「こんにちは」とあいさつしたら、あのテレビで何回も聞いていた甲高い声で、「あ〜、木田くんじゃないか」と返してくれたことを今でも覚えています。

思えば、あの名前を覚えないことで有名な監督が、その時から最後まで僕の名前は間違えずに呼んでくれたことを本当に光栄に思います。

もちろん、監督に復帰されてからは、「木田くん」ではなく、「木田」と呼び方が変わり、それも明るく「木田」と呼ばれたり、優しく「木田」と呼ばれたりもしましたが、怒りながら「木田」と呼ばれたことがほとんどでした。

それでも、もう一度、「木田」と呼んでもらって話しをしてほしかったです。（日本ハムGM代行）