£Ê£±¼¯Åç £¹Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤Ë²¦¼ê¤âà´í¸±¤ÊÃû¸õá £Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¡Öµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°£³£·Àá¡Ê£³£°Æü¡Ë¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤¬Åìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ºÇ½ªÀá¡Ê£¶Æü¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¡¦²£ÉÍ£ÍÀï¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÌµ¾ò·ï¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤«à´í¸±¤ÊÃû¸õá¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÍÆÅª¤Ë¤ÏÅìµþ£Ö¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Á°È¾£³£²Ê¬¤Ë£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢¸åÈ¾£²£¹Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Í£Æ¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬¡¢£Æ£×¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¤â¿·³ã¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¤¬ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤³¤½Á°¤ØÁ°¤Ø¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î½Å°µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¨¡¼¥¹£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÉáÃÊÄÌ¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÁª¼êÆ±»Î¤Î¡Ëµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¯¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í¥¾¡¤Î¤«¤«¤Ã¤¿²£ÉÍ£ÍÀï¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°Õ¼±¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢Åìµþ£ÖÀï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êà¾É¾õá¤¬¼¯Åç¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¤à¤·¤Ð¤à¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¶ìÀï¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë£Æ£×¥Á¥ã¥Ö¥ê¥Ã¥Á¡¢£Ä£Æ¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤¬Éé½ý¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¡£¼¡Àá¤â£²¿Í¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨ÄãÌÂ¤Î²£ÉÍ£Í¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¼þ¤ê¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡££Ê£²¡¢£Ê£³¤ËÂ³¤¡¢£Ê£±¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£