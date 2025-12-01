「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

今年の欧州年度代表馬で４番人気に支持されたフランスのカランダガンが、１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する２分２０秒３の驚異的なタイムでＶ。０５年アルカセット以来２０年ぶりの外国馬による勝利をつかんだ。

日本の総大将として堂々と戦い抜いた。１番人気のマスカレードボールは２着。カランダガンと５００メートルに及ぶ激しいたたき合いを演じたが、わずかに頭差で屈してＧ１連勝とはならなかった。

道中は中団の外で折り合い、徐々に位置を押し上げる形。ただ、３〜４角で内にモタれる面を見せ、反応が一瞬遅れたのが痛かった。それでも外へ持ち出すと、直線は名勝負を演じた。ルメールは「いい勝負をしてくれました。彼は３歳で若いところはあるけど、能力がある。また次が楽しみです」と、さらなる飛躍に太鼓判を押した。

手塚久師も悔しさをにじませながら納得の表情だ。「（天皇賞・秋とは）真逆のペース。速い分、苦しくなって３角からモタれてしまった」と振り返りつつ、「ナイスファイトだった。１回（前に）出てるんだけどなぁ。それでも後続は離しているから」と胸を張る。

最後に漏れたのは勝ち馬への敬意だった。「上には上がいるんだな。勝った馬はすごいよ。アウェーであの走り。やっぱり世界１位だと思った」。ゴール後にカラ馬を避けたダノンデサイルと接触して落馬するアクシデントもあったが、「ジョッキーは大丈夫そうでした。今から馬を見てきます」と言い残し、厩舎へ向かった。悔しい銀メダル。それでもこの敗戦を糧に、マスカレードボールはまた必ず強くなる。