¡Ú¥µ¥Þ¥¹¥¿¡ÛÉÙ³ßÍùµ±¡¡¶Ã°Û¤Î¶ÚÆùÎÌ¤Ç°µ´¬£Ö£²¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬365Æü¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡ºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ë´¶¼Õ¤À¡£ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×¤Î¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ð£Ò£Ï¡¡£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Æ£Ô¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢ÉÙ³ßÍùµ±¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡ÊÌµº¹ÊÌµé¡ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÉÙ³ß¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â°µ´¬¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·à´ÓÏ½£Öá¤ò¿ë¤²¤¿¡£Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖºòÇ¯¤«¤éµ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿©»ö´ÉÍý¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬£³£¶£µÆü¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£µ£°Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ü¤µ¤ó¤È²¿¤«¤·¤é¤ÎÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¸ª¤ÈÇØÃæ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡££Ó£Ó£Á¤ÎÃË»Ò²¦¼Ô¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¶ÚÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£