¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌòÊÁ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï2008Ç¯¤Ë¿¥ÅÄÍµÆó¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·î9¡×ÏÈ¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤È³¤¤Î¶µ¼¼¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¡Ö·î9¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´°àú¡¢»Å»ö¤â´°àú¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎø°¦¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ê¥¥ã¥êÅª¤ÊÌò¡×¤Ð¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Çº¤ß¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢29ºÐ¤À¤Ã¤¿2016Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È·ëº§¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÈ¿È¤Ç¡¢»ä¼«¿ÈµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥ê¥¥ã¥êÌò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤È¤«¤â·ëº§¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È·ëº§¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·ëº§¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÆÍÁ³¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤È¤«¡£¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¼«¿È¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦Ìò¤ÎÉý¤¬¥°¥Ã¤È¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬29ºÐ¤È¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏºÊ¤äÊì¿Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¿§¤ó¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£