¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÆ³¤¯¥«¥®¤Ï¡Ä¡££Ä£Ä£Ô¤Î£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé¡õ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë£²´§²¦¼Ô¤Î¾åÌîÍ¦´õ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢Èá´ê¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î³Ð¸ç¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÌî¤Ï£³£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤ò´º¹Ô¡£¥µ¥µ¥À¥ó¥´¤Î¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤Æ¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È¡¢Èá´ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¼Â¸½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¾åÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢£Ä£Ä£Ô¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÁ´¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£
¡¡¾åÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥ê¥ó¥°¤ÇÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é£Ä£Ä£Ô¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤â¡Ö¤¢¤ì¤â¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â£Ä£Ä£Ô¤¬¸Ø¤ë£²´§²¦¼Ô¤Ï¡ÖËÍ¤Î¹Í¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÁ´Éô¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£à¤µ¤é¤±½Ð¤¹á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¼«¤é¤¬¿®¤¸¤ëÆ»¤ò¿Ê¤à³Ð¸ç¤À¤È¤¤¤¦¡£Èá´ê¼Â¸½¤Ø¡¢º£¤ÏÁ°¿Ê¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£