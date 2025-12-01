ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¾å³¤¸ø±é¤â¡ÄÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø±é¤¬Â³¡¹Ãæ»ß¡¡Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âà¶¯¹Å¼êÃÊá¤ËÈ¿È¯¤ÎÀ¼
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤äÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤¬Â³¡¹¤ÈÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Ëü£´£°£°£°Ëç°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î£²£¹Æü¤Î¾å³¤¸ø±é¤ÏÁ°Æü¤Î£²£¸Æü¡¢ÆÍÁ³Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤Î¼çÂê²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÂçÄÐ¥Þ¥¤Ï£²£¸Æü¤Ë¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡×¤Ç²Î¾§Ãæ¡¢ÆÍÁ³±éÁÕ¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦À±ÅçÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö£í£å£í£ï£ò£é£å£ó¡×¤ò²Î¾§Ãæ¤ËÆÍÁ³¡¢²»³Ú¤¬Ää»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢±éÁÕÃæ¤ËÆÍÁ³¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤¬¾Ã¤¨¡¢ÂçÄÐ¤Î¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ£²¿Í¤¬ÂçÄÐ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂà¾ì¤òÂ¥¤·¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡ÖÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î´±±Äµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×»±²¼¤Î¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¡Ö´Äµå»þÊó¡×¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¡¢¸Õ¼â¿Ê¡Ê¥Õ¡¼¡¦¥·¡¼¥¸¥ó¡Ë»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î£Ó£Î£ÓÈùÇî¤Ë¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂÐÆüÀ©ºÛ¤Ï½ÅÂç¤ÊÀïÎ¬ÅªÆ°¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤â¤½¤ÎÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê¹ñ²ÈÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¼¹¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶ñÂÎÅª¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶Ê¤ÎÆâÍÆ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤ï¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼¡¤Î½Ð±é¤ò»ß¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤ò²¼¤í¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¡¢Åý¼£¤ÎÁÛÄê³°¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÂç¹ñ¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²á·ã¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸Õ»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆüËÜ¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÆâ¤ÇÌ±Â²¼çµÁÅª¤Ê´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜ¤È¤ÎËà»¤¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¸ø±éÃæ»ß¤äÆüËÜ±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÇÓ½ü¤Ê¤ÉÊ¸²½ÌÌ¤Ç¤Î¹¶·â¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ²Î¼ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ¹ñ¤Î²á·ãÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¸³²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢Ì±Â²¼çµÁÅª¤ÊÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£