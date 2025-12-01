「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

今年の欧州年度代表馬で４番人気に支持されたフランスのカランダガンが、１番人気で日本の大将格マスカレードボールとの激しいたたき合いを制してＶ。１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する２分２０秒３の驚異的なタイムで、０５年アルカセット以来２０年ぶりの外国馬による勝利をつかんだ。１着賞金５億円に褒賞金３００万米ドル（約４億６０００万円）を加え、９億６０００万円をゲット。３着は３番人気ダノンデサイル、２番人気のクロワデュノールは４着だった。

世界ナンバーワンの走りを見せた。今年の欧州年度代表馬カランダガンが、マスカレードボールとの激しい競り合いを制して勝利をつかんだ。直線の長い東京で激しく続いた世界ＶＳ日本の戦い。先頭でゴール板を駆け抜けたのは、ロンジンワールドベストレースホースランキングで１位を獲得した欧州最強馬だった。

バルザローナは「最後は一騎打ちになったが、馬が力を出し切ってくれた」とパートナーをたたえる。勝ち時計の２分２０秒３は、１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する驚異的なもの。０５年アルカセット以来、２０年ぶりに外国馬が勝利をつかんだ。

レースは予想外の形で始まった。スタート直後にアドマイヤテラが落馬競走中止。セイウンハーデスが逃げ、前半５Ｆは５７秒６のハイペースになった。道中は後方で前にマスカレードボールを見ながら進め、直線で外へ出して一気に加速。鞍上は「ペースは速かったけど自分の競馬ができた。ルメールの近くなら先頭に近づけると考えていたし、前があいたところでペースアップした」と冷静に振り返る。有力馬を見ながらの完璧な立ち回り。勝利の鍵は「優秀な馬に乗れたこと。欧州の最優秀馬で、日本のレースも勝った。誇り高い馬です」とうなずき、改めて相棒に敬意を表した。

７月のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳを勝ったあと、早々とジャパンＣをターゲットにした。グラファール師は「キングジョージを勝ったあとは愛チャンピオンＳ（９月）をパスして英チャンピオンＳ（１０月）を選んだ」と説明。日本で最高の状態にするため、最善のローテションを組んだ。本気でジャパンＣを勝つため−。全てがプラン通りだった。

次戦については未定。ただ、来年のジャパンＣ参戦について、今年２月に逝去されたアガ・カーン殿下の長女ザラ王女は「国際レースに参戦するにあたって、完璧な馬で日本に来るオプションはあります。また馬とともに日本へ訪れることになるかもしれません」と示唆した。連覇に向けた再来日。それが実現すれば、来年のジャパンＣでも日本馬にとって最強のライバルとなる。