飼い主たちが撮影した愛らしいウサギの写真が並んだ写真パネル展＝１１月２３日、産業貿易センタービル

ウサギの生活環境を考えるイベント「うさフェスタ秋２０２５」が、産業貿易センタービル（横浜市中区）で催された。約８０のブースが並び、防災をテーマにした講演や写真コンテストなども開かれた。

ウサギ専門店を営む「オーグ」（横浜市南区）の主催で、今年で１０年目。

講演会には、熊本地震を体験した獣医師の中田至郎氏が登壇。被災しながらも避難所で動物の診察に当たった当時を振り返り、犬や猫に比べてウサギなどのエキゾチックアニマルは避難所に専用フードなどが備蓄されていないケースが多いと指摘。「非常時に備え、圧縮牧草を家庭で準備しておいて」と呼びかけた。

また中田氏は、ウサギが音に敏感なため、他の動物の鳴き声が大きなストレスになると強調。「（避難してきた動物を分けられるような）大型の避難所を事前に数カ所確認しておくとよい」と話し、平時から準備しておく大切さを訴えた。

イベントは１１月２２、２３の両日開催され、参加した市内在住の３０代女性は「毎年うさフェスタを心待ちにしている。災害時には帰宅できない可能性もあるので、対策を考える良いきっかけになった」と話していた。