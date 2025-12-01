【12月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

全体の運気

双子座で満月を迎える12月5日は、職場や家庭での細かい気配りが評価されるとき。目立たないけれど、手を尽くしてきたことにスポットライトが当たるでしょう。窓の掃除やカーテンを洗って風通しを良くするとコミュニケーション運アップ！

射手座で新月を迎える12月20日は、これまで力を注いでいたことにスポットが当たり、ワンランク上のステージへ。趣味などで楽しんでいたことが、思いがけない評価につながるかも。靴を磨くと新しい世界に連れてってくれそう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は、お金に愛される星回り。お金の巡りの良さを感じられそうですが、浪費には要注意。気が大きくなりやすい時期ですから、「浪費」と「消費」は別物と心に留めておきましょう。今月中旬に今までの浪費が明確になりそう。きちんと見直して反省しないと、将来に影響してしまうでしょう。自己投資や、未来のためにお金を使うと今後に良い影響をもたらします。仕事を頑張っていた人は思わぬ臨時収入がありそうです。

【火】の金運爆上げDAY

12月20日は外出先で思わぬラッキーな出来事が起こりそう。ふらっと立ち寄ったお店でお得に買い物ができたり、思いつきで買った宝くじが嬉しい結果を招いたりしそう。腰を温めると、幸運な出来事に遭遇しやすくなります。自転車や車などの乗り物の掃除をすると金運アップに。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは射手座。自己投資にお金を使うと良いときです。挑戦したいことがあれば、今月下旬までに始めると出費以上のお金が舞い戻ってくるでしょう。ただし、後先考えずに使いやすいので、上限を決めておきましょう。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、人からお得な情報を得られるとき。井戸端会議のような場所でふと耳にした言葉や、久しぶりに会った友人から新たな視点を得られそう。ただし、根拠のない話には注意が必要です。新たな収入のためのアイディアも浮かびやすいときですが、現実的ではない可能性があるので、よく検討しましょう。人からプレゼントを受け取ったり、物を譲ってもらう機会があったりして、思わぬお宝を手に入れるかも。換気扇の掃除をすると臨時収入がありそう。

【風】の金運爆上げDAY

12月8日は数字をしっかり見ることで金運を招く日。家計簿を見直したり、通帳を確認したりして、数字に意識を向けてみて。目標金額を貯める道筋が見えてくるはず。お金の悩みも、数字で現実的に考えると、解決の糸口が見つかりそう。排水溝の掃除をして見通しをよくしましょう。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月一番金運が良いのは水瓶座。人のために行動することで、新たな繋がりを得られて金運アップに繋がりそう。感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈ると、巡り巡って自分の元へ戻ってくるでしょう。ちょっとしたプレゼントでOKです。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、安定した金運でコツコツお金を貯められそう。100円貯金やちょっとした節約など暮らしの中で楽しみながら工夫できるアイディアに恵まれるでしょう。節約しなきゃ、と義務感を抱いてしまうと心は乱れてしまうので、「工夫して楽しむ」を意識して。仕事や家庭内の評価が上がったり、コツコツ続けてきたことが一定のラインに達して嬉しい贈り物があったりしそう。冷蔵庫の整理をして賞味期限切れのものを処分すると、生まれた余白にお金が舞い込みます。

【水】の金運爆上げDAY

12月30日は望んでいたものがひょっこり手に入る日。素直に受け取って喜んで。宝くじ購入にも良い日ですが、買いすぎてしまわないように注意。購入する枚数や種類を決めておきましょう。寝室を掃除して不用品を片付けると願いを引き寄せる力がアップします。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは魚座。これまでの努力が認められて、臨時収入を得たり、収入アップに繋がったりしそう。今年関わった人からのお礼を受け取るなど、今年の頑張りが形になるときです。来年の貯金金額を設定すると、すんなりお金が貯まるでしょう。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、無駄遣いせずに賢くお金を貯められる星回り。節約に意識が向きやすいときですが、ストレスを感じないように気楽に取り組むことがポイントに。物欲と執着が強まりやすいので、節約しすぎると反動で衝動買いしてしまいそう。大切な人や家族と過ごす時間や、リフレッシュする時間のための出費は心を満たして活力になるので、ケチケチしないようにしましょう。押し入れの中や引き出しなど、しばらく整理整頓をしていない場所を掃除すると、思わぬ収入がありそう。

【土】の金運爆上げDAY

12月30日は大きい買い物に向く日。賢くお得に購入できるので思い切って購入を。宝くじ運も高まるので、年末ジャンボなど恒例のものを、高額当選者を出した宝くじ売り場で購入して。神棚や仏壇に保管すると、嬉しい結果を招きそう。照明などの高い場所の埃を払って金運アップ！

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月一番金運が良いのは牡牛座。臨時収入や贈り物など、人から受け取ることが多いラッキー月。人から受け取ったものは、今後の金運アップになるお守りになります。感謝の言葉を少し大袈裟に伝えましょう。冬の旅行の計画を年末にすると、お得に予約できるでしょう。地元の神社にお詣りすると、さらに金運アップに。