切るだけで今っぽ！！【40・50代のイメチェン】は「ウルフレイヤー」で決まりかも♡

今っぽい髪型にトライしたい40・50代に注目してほしいヘアスタイルが「ウルフレイヤー」です。レイヤーカットをたっぷり入れて、トップのボリューム感や首元のくびれたシルエットを演出できるヘアスタイルなら、若々しくイメチェンできるかも。プロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿から、ミドル世代におすすめの「ウルフレイヤー」をピックアップします。

抜け感たっぷり！ 柔らかベージュのウルフレイヤー

柔らかなベージュカラーが映える、抜け感たっぷりなウルフレイヤーがこちら。トップをふんわり立ち上げ、首元で自然にくびれるようにカットしています。襟足を首に沿うシルエットにすることで、首がほっそり長く見えそう。外ハネにした襟足の毛先の動きが軽やかで、洗練された印象を与えてくれるはず。

大人らしく上品なウルフレイヤー

落ち着いた大人らしいムードが好みの人は、ぜひこちらを参考に。表面のレイヤーは、前下がりのミニボブのような雰囲気にまとめ、ベースの毛先は揃えてくるりと外巻きにスタイリング。まとまりの良いタイトなスタイリングで上品な仕上がりです。派手見えせずに、今っぽいシャレ感を少しだけプラスしたいという人におすすめ。

小顔効果も狙えるウルフレイヤー

@t.ikeda214さんが「ソフトブランジュ」と紹介している、透明感のあるカラーリングで仕上げたウルフレイヤーは、カジュアルなオシャレが好みの人におすすめです。ナチュラルな髪の質感を活かすようなスタイリングで、肩の力の抜けたオシャレを楽しめそう。顔まわりにもレイヤーカットを入れて、小顔見えが目指せるかも。

ミディアムレングスのウルフレイヤーも◎

@hanae.yamaguchiさんが、「クセを活かしてミディアムレイヤーにカット」と紹介しているこちら。髪を伸ばしている途中の人も参考になりそうです。顎下から、レイヤーカットでボリュームを落とし、ウルフヘアのニュアンス感を加えているところがオシャレに見えるポイント。ウルフレイヤーなら、髪のコンプレックスを解消しながら垢抜けも目指せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里