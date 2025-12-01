インスタグラムで投稿

米大リーグ・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手が日本を満喫している。来日中のまさかの移動手段をインスタグラムで投稿すると、ファンからは「乗り方完璧だな」といった反響が上がった。

来日中のペーニャが現れたのは、とある電車内。私服姿で周りに溶け込み、誰からも気づかれていない様子だ。座席に腰掛けながら目を閉じてリラックスしている。

自身のインスタグラムのストーリー機能で実際の様子を投稿すると、X上で拡散。今季の年俸410万ドル（約6億4000万円）のスターが見せた庶民的な姿に日本のファンからは羨望の声が上がっている。

「両隣の人スーパースターが真隣にいるなんて思ってもみないよね」

「ペーニャが日本の電車に普通に座ってるの不思議なんだが？？？」

「隣の人羨ましい」

「日本での電車の乗り方完璧だな」

「電車乗ってて同じ車両にペーニャいたらやばい笑」

28歳のペーニャはドミニカ共和国出身。2018年のMLBドラフト3巡目（全体102位）でアストロズから指名を受け、22年にメジャーデビュー。136試合で22本塁打、打率.253をマークし、ワールドシリーズでは打率.400、1本塁打3打点でMVPも受賞した。アストロズ打線の中心として活躍した今季は125試合に出場し、17本塁打62打点の打率.304の成績だった。



