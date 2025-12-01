◆関西大学ラグビー ▽最終節 天理大４７―１５京産大（３０日・花園ラグビー場）

最終節４試合が行われ、天理大が京産大との全勝対決を４７―１５で制し、２連覇を果たした。６月に当時の部員２人が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された苦境を乗り越え、今年のチームの武器である守備力で２トライに抑えた。関学大を含む３校が全国大学選手権に出場し、１４日の３回戦で京産大は慶大（関東対抗戦５位）、関学大は福岡工大（九州１位）と対戦する。同大はＡリーグ残留が決定。摂南大と立命大はＢリーグとの入替戦（１３日、京都・宝が池）に回る。

連覇を達成しても、天理大フィフティーンは喜びを爆発させなかった。６月に当時の部員２人が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、ＳＯ上ノ坊駿介主将（４年）＝石見智翠館＝は「ラグビーができることに感謝して、京産大へのリスペクトを持って、あまり喜ばなかった」と、反省を態度で示した。

後半４６分、上ノ坊が京産大のパスをインターセプトし、約７０メートルを独走。ウィニングランのようにトライを決めた。ノーサイドの笛が鳴ると、上ノ坊は試合中に給水係として支えてくれた共同主将の池田柾士（まさし、４年）＝石見智翠館＝と抱擁した。池田は「うれしさのあまり泣いてしまった。『ありがとう』と伝えた」と感動しきりだった。

高校時代は池田が主将で上ノ坊が副主将。ともに天理大に進学し、今季は悲劇の連続だった。６月の不祥事に加え、１１月上旬にフランカーの池田が度重なる脳震とうの末にドクターストップがかかり、選手を引退せざるを得なくなった。「苦渋の決断だったけど、これで良かったと思える結果をみんなが出してくれた。守備の天理でプレーできたことは誇り」。サポート役に回った相棒に、上ノ坊は「次はみんなで日本一を」と約束した。

この日、勝敗を分けたのは守備力だった。チームは７月末まで活動停止。小松節夫監督（６２）は３か月の職務停止で、リーグ開幕直前まで指導から外れた。「練習再開１週間後の菅平合宿での早大戦、帝京大戦の映像を見ると、めちゃくちゃいいディフェンスをしていた」と、指揮官は守備力を武器にするべきと確信した。１５人が２人以上の働きをする「３０枚の壁」を合言葉に、前後半で１トライずつに抑えた。

大学選手権は２０日の準々決勝から登場し、関東対校戦３位と関東リーグ戦３位の勝者と対戦する。「関西１位のプライドを持って戦う」と上ノ坊。５大会ぶりの日本一へ駆け上がる。（藤田 芽生）

○…京産大は２年ぶりの優勝を逃した。フランカー伊藤森心（もりし、４年）＝松山聖陵＝は「天理大のまとまったディフェンスやセットプレーを受けて、こういったスコアになってしまった」と悔やんだ。好機がありながらも、敵陣２２メートル内で反則を繰り返した。広瀬佳司監督（５２）は「やってきたことをやり切ることが一番、大切。もう一度、私たちらしく大学選手権に臨んでいきたい」と再出発を誓った。