

「キリン 午後の紅茶」の新CM「奇跡の前夜」篇場面カット

目黒蓮（Snow Man）とMrs. GREEN APPLEが、12月２日より全国で順次放映を開始する「キリン 午後の紅茶」の新CM「奇跡の前夜」篇で共演する。

【写真・動画】目黒蓮とMrs. GREEN APPLEが出演する午後の紅茶「奇跡の前夜」篇＆メイキング

「奇跡の前夜」篇では、華やかなイルミネーションが輝く寒い冬の夜に、路上で歌う Mrs. GREEN APPLEの3人に目黒蓮があったかい「午後の紅茶 ミルクティー」を差し入れるという、心温まるストーリー。

冬の新CMでは、今夏CMの「夏の影」篇で楽曲提供した Mrs. GREEN APPLEの3人（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）が揃って「午後の紅茶」のCMに初出演する。CM楽曲には Mrs. GREEN APPLE の2016年リリースのファーストアルバム収録曲『私』。CMの世界観に寄り添ったスペシャルアレンジで冬の特別感を印象付ける。

また、メイキング映像では、目黒蓮、Mrs. GREEN APPLE がそれぞれ「午後の紅茶」との思い出を語っている。

目黒蓮インタビュー

――学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？

中学2年生で今の仕事を始めて、毎回オーディション会場に行った帰りの駅で、ホームでミルクティーを買って、家に帰る生活を、1 年間くらい続けていました。オーディションに受かるのか発表が出ていないときは、「あ、ここでミルクティー買って飲んで帰るのは、これで最後になるのかな…」って、思いながら、すごく大事に飲んで帰っていた思い出があります。僕の中では（午後の紅茶は）すごく特別な飲み物で、初心に帰れる思い出があります。――目黒さんにとって、あれは「奇跡の前夜」だったなと思える夜はありますか？

思い返すと、何回かあります。それこそ、毎回オーディションが終わって帰っていて、受かったっていうことを知った時とか、デビューできるって分かった時ですね。――オーディションを受けていた頃の自分へ、もしくは、夢を追いかけている方々にメッセージをお願いします。

頑張っていれば、良いことあるのかなと思います。今、目の前にあることを頑張っていて、結果だけでなくそこ（目標）に行くまで頑張っている自分がいれば、結果がどうであれ、その先で自分が頑張った時間は、どこかに活きてくると思います。今回のCMのように、一生懸命やっていたら誰かが見ていて、とか。その先で花咲くこともあるんじゃないのかなと思うので。

Mrs. GREEN APPLEインタビュー

――学生時代の「午後の紅茶」との思い出はありますか？また、その頃に今のような未来を想像していましたか？若井

学生時代は午後の紅茶まみれでした。毎日のように飲んでいましたし。食事のお供にも午後の紅茶のストレートやミルクティーはもちろん。大森

ミルクティーは今回のCMじゃないけれど、冬に楽器背負って電車乗ってライブハウス行く途中で、午後の紅茶を買って暖を取っていたことを撮影しながら思い出しました。演じているというか、ほんとにこうだったなあって。そのぐらいあたりまえにあるものでした。藤澤

午後の紅茶を持って登下校をしていたので、「まさかCMやらせていただけるとは」という気持ちでいっぱいです。――「奇跡の前夜」の中にいる方も多いと思いますが、そのような方々に向けてメッセージをお願いします。大森

僕らもまだ真っ只中というか。その渦中にいると思っているので、何かをやり遂げたとか、やり終えた感じは、全くないです。アドバイスではないけれど、自分の信じた部分を突き進むしかないですよね。色々なものがちらついたりとかして、自分の軸がわからなくなる瞬間が絶対にあると思うんですけれど、それを正すのは自分の気持ちだと思っています。周り（状況）はこうなっているし、誰かに「〇〇はこう言われている」とか思うこともあるけど、自分の信じた道というのが積み重なって、いくつか重なり合って奇跡というものがあるのかなあという気がしています。急にパッと出てくるものではなく、積み重ねてくしかないなと僕等は自分たちに言い聞かせてやっています。会場とか規模で言うと、昔から考えたらとてつもない経験させていただいているなというのはありますが、やっぱり音楽を表現することや、自分たちに誠実であることはすごく難しいことなので、まだまだだなと思ってやっています。