◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝 関学大５２―７関大（３０日・ヤンマースタジアム長居）

準決勝１試合が行われ、関学大（関西１位）が関大（同３位）に５２―７で大勝し、決勝の１４日・甲子園ボウルに２年ぶり５８度目の出場を決めた。２５日にＯＬ中西春貴さん（３年）＝関西学院＝が病気のため、２１歳で急逝した。チームはショックを乗り越え、今季の関西学生１部リーグで１７―１７と引き分けた関大に、７タッチダウン（ＴＤ）を奪う快勝をささげた。近年の学生アメフト界をともにけん引してきた立命大（関西２位）と甲子園ボウル初の関西勢対決に臨む。

ヘルメットに喪章を着けた関学大の選手らがピッチ狭しと躍動した。３―０の第１クオーター（Ｑ）６分２９秒、ＤＢ永井慎太郎（３年）＝佼成学園＝がインターセプトから５３ヤード独走のＴＤを決めたのを手始めに、７ＴＤで５２得点。守っては、今季のリーグ対戦時にラストプレーで追いつかれた関大に、大勢が決した後の１ＴＤのみに抑えた。大村和輝監督（５４）は「よく粘った。いいパフォーマンスだった」と攻守ともにたたえた後、「純粋な子でした」と、中西さんのことを思い出した。

関学大が中京大を破り、４強入りを決めた２日後、体調不良で夏合宿の途中から離脱していた中西さんが、旅立った。部員は２６日の通夜、２７日の葬儀に出席し、この日の“関関戦”に臨んだ。

中西さんと同ポジション、同学年で背番７０のＯＬ谷内志郎（３年）＝箕面自由学園＝は「一番、大きな声を出し、とにかくアメフトが好きなやつだった。本来なら彼が立っていた場所」と試合前後の整列では、７１番だった中西さんの場所を１人分、空けたまま並んだ。関学大アメフト部の下部組織・タッチフットボールクラブ「上ケ原ブルーナイツ」で小学生時代からチームメートのＷＲリンスコット・トバヤス（３年）＝箕面自由学園＝は「涙が止まらなかった。今、アメフトができるのは当たり前じゃない」と、友への思いを胸に戦った。

さあ、甲子園ボウル。昨季から大会方式が変わった全日本大学選手権は、変更から２季目で決勝の関西対決が初めて実現。昨季は準決勝で法大に敗れ、甲子園ボウル最長を更新する７連覇を逃した関学大が、聖地に帰ってくる。ＤＢ東田隆太郎（４年）＝関西学院＝は「ここで落ち込んで、いいプレーができなかったら春貴に悪い。（遺族から）『日本一になって』という言葉もいただいた。絶対に勝つ」。関学大が悲しみを乗り越え、昨季王者の立命大から覇権を奪回する。（田村 龍一）