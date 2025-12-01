◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

今季最終戦で、２０１７、１９年賞金女王の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が２勝目となるツアー通算２２勝目を飾った。首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制した。メジャーは９年ぶり３勝目。史上７人目の永久シードにあと８勝に迫り「３５歳までに３０勝したい」と宣言。同じ徳島県出身で男子ツアー９４勝の尾崎将司（７８）に「近づきたい」と飛躍を誓った。

鈴木は涙を浮かべ、両手を突き上げた。正規の１８番でボギーをたたいて突入した岩井千とのＰＯの２ホール目。８０センチのパーパットを決め、メジャー９年ぶり３勝目を手にした。表彰式では出場全選手が見守る中、フラワーシャワーを浴び「やっと終わった。苦手コースでも勝てるんだぞとうれしかった。自信を取り戻せた」と笑顔で目を潤ませた。

２４日の練習ラウンド。偶然、男子ツアー４８勝の中嶋常幸（７１）と９番グリーンで会った。根が強いティフトン芝のラフからのロフト角が大きいウェッジでアプローチが難しいと相談。すると「ピッチングウェッジで開いて上に向いて打てば簡単だよ」とレジェンドから金言を受け、すぐに実践し、成果は「ラフからアプローチがすごい寄った」。４日間で連続ボギーなしで好スコアにつなげた。

２度の賞金女王に輝いた鈴木だが、８月末に２１勝目を挙げた後、まさかの５戦連続予選落ち。故障も体調不良もなく、ショットが左へ曲がる毎日に「ゴルフするのがつらかった」。落ち込む姿に母・美江さん（５４）から「そういう時もある。気にせず頑張ろう」と背中を押された。

プロ１３年目の３１歳。毎朝、炭水化物や野菜ジュースを摂取するルーチンを徹底する一方、体の疲労回復は遅い。若手選手ほど飛距離は出ず「年々優勝するのは難しくなってる」と言う。目標の永久シードにあと８勝。「３５歳までに３０勝が最大の目標。飛距離や技術を最大限発揮できるのは３５歳が限界。１年で２勝ずつの計算でギリギリ」。自身で決めたカウントダウンが迫る中、快挙達成へ突き進む。

計２０ホールに及ぶ今季最終戦の激闘を終え「明日から練習せずに休めるのはうれしい。ポケモンのゲームをいっぱいやりたい」とおちゃめに笑った。生涯獲得賞金は１１億円を突破し、歴代５位に浮上。同じ徳島県出身で男子ツアー９４勝の尾崎の名を挙げ「ジャンボさんに近づきたい」。女子ゴルフ界に君臨する鈴木の野望は尽きない。（星野 浩司）

◆鈴木 愛（すずき・あい）１９９４年５月９日、徳島・三好郡生まれ。３１歳。１０歳でゴルフを始め、鳥取・倉吉北高２年時に中国女子アマ制覇。２０１３年にプロ転向。１４年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯を大会最年少で制しツアー初Ｖ。通算２２勝。１７、１９年賞金女王。趣味は料理。１５５センチ。