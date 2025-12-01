◆プロボクシング 「ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級王座統一戦１２回戦 統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド）

米ロサンゼルスで強化合宿中のプロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２９日（日本時間３０日）、リモートでの取材に応じ、スーパーバンタム級への転向初戦に向け、調子を上げてきたと強調した。

１２月２７日、サウジアラビアの首都リヤドでＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と１２回戦を戦う中谷は「疲労感は多少ありますが、充実しているっていったところです。動きにも切れがあり、順調に調整できているなっていう感じ。パンチをより正確なところに当てるという“パンチの正確性”というのを意識して、より集中して今回の合宿は取り組んでいます」と手応えを口にした。

ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王座を返上して階級を上げる中谷。身長が高い選手などを相手にスパーリングを行っているが、中でも中心としてパートナーを務めてもらっているのが、ＷＢＡ世界同級２位のラモン・カルデナス（３０）＝米国＝だ。ＷＢＣでも５位の強打者は今年５月、米ラスベガスで同階級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦。８回ＴＫＯ負けしたものの、２回には左フックでダウンを奪ってその名を上げた。中谷の次戦相手がカルデナスと同じオーソドックス（右構え）。一方、今月１８日に再起戦を予定しているカルデナスの相手が中谷と同じサウスポーということで、両者の利害が一致。「強くなるために」と実戦練習でグラブをつきあわせている。

「集中して、良いスパーリングができています」と中谷。渡米前にはフィジカルトレーニングで筋力をアップしており「バンタム級の時に比べてスピードは上がっていると思います」という。対戦相手のエルナンデスについては「結構、ボディーをよく打つ印象。自分の距離になったら、好きなように手が出てくる選手」と警戒しており「自分の距離でボクシングをコントロールしていきたいというイメージは持ってます」と話した。

今週は髪をカットして気分転換したが、調髪してくれたのがＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝。「１５歳の時から髪を切ってもらっているので、何も言わなくても髪型が決まる。日本人の髪質にも詳しくて」と中谷。理髪師経験のある親友の腕前に笑顔を見せていた。

〇…中谷にとって、日本、米国以外での試合は今回が初めて。「日本からも結構、サウジに応援に来てくださる方も多いと聞いています」と背中を押されて気合も十分。今回、新たにＴシャツなどの応援グッズが完成（詳細はｈｔｔｐｓ：／／ｊｕｎｔｏ．ｊｐ／ｓｔｏｒｅ？ｃｎｏ＝１）したが「それを着てもらって、現地でも、日本からでも応援してくださる方がいらしたら、いいですね」とニッコリ。ロスのジムでは「サウジに応援に行くよ」と言ってくれた人もいたそうで、この言葉には「うれしくて」笑顔がこぼれたという。