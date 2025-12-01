テレビ大阪は１日、来年１月７日から開始の連続ドラマ「令和に官能小説作ってます」（水曜・深夜２４時）を放送すると発表した。

原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした「令和に官能小説作ってます」（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) 。お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が編集部をまとめる穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者大泉ましろを女優、コスプレイヤーなどで活躍する桃月なしこが演じる。ともに地上波の連続ドラマ初主演となる。ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマだ。

二次元から実写までさまざまなコンテンツがネットで手に入る令和の時代に、あえて「活字」だけで勝負する官能小説。文字だけで読者の想像力を膨らませることができるよう、本文内の表現はもちろん、タイトルや帯のキャッチコピーなど細かな部分まで編集部員たち皆でこだわって作っている。官能小説と聞けば異色な世界かと思いきや、“読者にグッと刺さる作品を作る”という目標を実現するため大人たちが日々汗をかきながら奮闘している様子に、どこか共感できる点が見えてくる！出版業界を舞台にしたドラマは数あれど、世にも珍しい「官能小説編集部」を舞台にした本作。ひと味もふた味も違った物語が始まる。

＊ ＊ ＊

◆徳井義実：長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました。それを神様が見てくださっていたのか、官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております。内容も「そんな世界があったのか！」と皆様に感動していただけること間違いなしの作品です。是非禁断の世界を覗いてみてください

◆桃月なしこ：私自身官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました。官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います。地上波放送ドラマでは今作が初めての主演作になるので、緊張やプレッシャーもありますが、W主演である徳井義実さん含め素晴らしいキャストとスタッフに囲まれ、面白い作品になっているので、ぜひ楽しんで見て頂けたら嬉しいです。