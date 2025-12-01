テレビ朝日は１日、来年１月期の新連続ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）の新キャストを発表した。

同作は俳優の竹内涼真が主演、ヒロインを女優の井上真央が務め、横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。「２３年ぶりに再会した《初恋の相手》は殺人事件の《容疑者》だった！大切な人を想う気持ちが思いがけない真実につながっていく…宿命的な再会から始まるヒューマンラブミステリー」。

今回は竹内が演じる飛奈淳一と井上が演じる岩本万季子の同級生役で俳優の瀬戸康史と渡辺大知が出演することが発表された。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、秘密を共有した４人の同級生。すでに発表されていた竹内、井上に加え、井上が演じる万季子の元夫役で瀬戸が、新たに発生した事件の被害者の弟を渡辺が演じる。

瀬戸が演じるのは昔から優等生…現在も一級建築士として成功している半面、人知れず鬱屈とした感情も抱えてきた清原圭介。一方で渡辺が演じるのは、万季子（井上）にひっそりと恋心を寄せ続けてきた佐久間直人。おとなしくて優しい性格の直人だが、その裏にはさまざまな思いが渦巻き、自身の兄が新たな殺人事件の被害者となった。

２３年前に葬ったはずの拳銃を使用した殺人事件が発生したことで、ふたたび引き寄せられていく同級生たち。しかも、拳銃のありかを知っていたのは彼らのみ…。つまりは、あの日《秘密》を共有した同級生全員が《容疑者》 はたして拳銃を掘り起こし、殺人を犯したのは誰なのか――。

同級生全員が集まり、昔を懐かしむシーンの本読みでは「すごく楽しかった！ 実際にお芝居をする時も、幼少期が見えるグルーブ感を大切にしたい」（瀬戸）、「演技をする場として、すごく心地の良い時間だった」（渡辺）と、胸を躍らせた２人。だが今回の再会はそれぞれ秘密を抱えた者同士、ヒリヒリした空気も漂っているという。