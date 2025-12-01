◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 湘南１―０清水（３０日・レモンＳ）

Ｊ１清水の来季新監督に、今季限りで退任を表明した神戸の吉田孝行監督（４８）が有力候補として浮上していることが３０日、分かった。複数のＪリーグ関係者が明らかにした。クラブは２９日に秋葉忠宏監督（５０）の今季限りでの退任を発表。清水の監督として初めて公式戦の指揮を執ったレモンＳで勝利を飾りたかったが湘南に０―１で敗れた。１２月６日の最終節はホームで岡山と対戦する。

２３、２４年に神戸をリーグ連覇へと導いた指揮官が、エスパルス新監督の本命候補に浮上した。兵庫・滝川二高出身の吉田氏は９５年に横浜Ｆ入り。Ｊ通算４７０試合８６得点の実績を誇り、１３年に神戸で現役引退した。以降は同クラブのコーチを務め、１７年８月からネルシーニョ監督の解任に伴い、監督に昇格。一時強化部に異動となったが、１９年４月から再び指揮を執った。

２０年からは長崎に籍を移すも、２２年１月から強化として神戸に復帰。同年６月、ロティーナ監督の後任として３度目の監督就任を迎えた。同年は最下位に沈んでいたチームを再建し、終盤に５連勝を記録するなどしてＪ１残留を果たした。翌年からは強度の高いプレスと精度の高いカウンターを武器にリーグ連覇を達成。また２４年には天皇杯でも優勝を飾るなど、実績を重ねた。

今季も優勝争いを演じたが、直近は５戦勝ちなしで勝ち点６４の５位。この日、ＦＣ東京に０―０で引き分けた試合後のセレモニーで「来季は新たな環境で自分はチャレンジしたいと思います」と退任を表明していた。

今季、「１０位以内」を目標に掲げた清水はここまで勝ち点４４の１３位。２９日に秋葉監督の今季限り退任を発表した。交渉が順調に進めば、来季はリーグ屈指の名将の下で再出発することになる。