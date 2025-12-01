世代やシーンを問わず使いやすい、ニュートラルなベージュカラー！ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ

ジックから、持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズの新色が登場！

2026年1月下旬より発売されます。

街中にも自然にもなじむニュートラルなベージュがラインナップに加わります。

ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ

発売日：2026年1月下旬

販売場所：全国の自転車販売店、自転車専門店等

普段使いにも輪行にもぴったりな、人気の電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ。

16インチモデルと20インチモデルに、それぞれ魅力的な新色が登場します。

世代やシーンを問わず使いやすい、ニュートラルなベージュカラーが追加されました。

選ぶ楽しさがさらに広がります。

TRANS MOBILLY NEXT163-S

価格：129,800円(税込)

カラー：Light Beige（新色）

フレーム：Aluminum

折りたたみサイズ：700×450×620mm

本体重量：約11.9kg(ペダル、スタンドを除く)

タイヤサイズ：16×1.5

走行距離：約30km

16インチモデルには、ふんわり明るく、ファッションにも合わせやすい「Light Beige」を採用。

コンパクトに折りたためて持ち運びに最適なモデルです。

軽快な走りと持ち運びやすさを両立したデザイン。

明るいベージュが街中の風景に溶け込みます。

折りたたむと非常にコンパクトになります。

車載や電車での移動など、旅先での行動範囲を広げてくれる一台です。

TRANS MOBILLY NEXT206

価格：137,500円(税込)

カラー：Dark Beige（新色）

フレーム：Aluminum

折りたたみサイズ：810×500×650mm

本体重量：約13.5kg(ペダル、スタンドを除く)

タイヤサイズ：20×1.5

Component：SHIMANO Tourney 6speed

走行距離：約30km

20インチモデルには、上品で落ち着いた色味の「Dark Beige」が登場。

赤のアルマイトカラーがアクセントに光ります。

6段変速を搭載し、走りやすさも両立したモデルです。

落ち着いたトーンのベージュは、アウトドアシーンにもマッチします。

ロングライドも快適にこなせる走行性能が魅力。

20インチながらコンパクトに折りたたみが可能。

自宅での保管場所にも困りません。

旅に、新しい色を。

TRANS MOBILLY NEXTとともに、もっと自由な旅へ出かけたくなるラインナップです。

ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ新色の紹介でした。

