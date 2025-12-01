『虎に翼』出演のハ・ヨンス、TBSドラマ初出演決定 強くてかっこいい女性社長役【コメント全文】
『虎に翼』で注目を集めたハ・ヨンスが、中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に出演することが12月1日、発表された。ハ・ヨンスは、劇中に登場するNAZEが所属する事務所の社長であるナム・ハユンを演じる。
【場面写真】韓国ならではの撮影も…大規模ロケの模様
同局ドラマ初出演となるハ・ヨンスは、モデル活動を経て、2013年公開の映画『恋愛の温度』で俳優デビューしたハ・ヨンスは、その後も韓国をメインに活動してきた。日本に拠点を移してからも俳優活動を続け、朝の連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）で、朝鮮半島から日本にきた留学生という難役を好演し、そのみずみずしい演技が注目を集めた。
そんなハ・ヨンスは、NAZEが所属する事務所の社長であるナム・ハユンを演じる。ナム・ハユンは、弱小で貧乏な韓国芸能事務所の女性社長。イチかバチかで新人ボーイズグループ結成に大金をつぎ込むが、優秀なメンバーだけを大手事務所に引き抜かれてしまった。残った7人の練習生で結成したボーイズグループがNAZE。窮地に陥ったナムは、元恋人の音楽プロデューサー・吾妻に彼らのプロデュースを依頼。吾妻とともに夢の舞台を目指す。ボーイズグループ結成のために莫大な借金を抱えながらも、ド派手なファッションに身を包み、自分のスタイルを曲げない。前向きで、時にあざとくて、でも実は愛情深い、強くてかっこいい女性。これまでにないハ・ヨンスの魅力が満載となる。
ハ・ヨンスのほか、『私の夫と結婚して』の“クズ夫”が話題のイ・イギョン、人気アイドルから本格俳優に転身したキム・ジェギョンの出演も発表された。
【コメント全文】
■ハ・ヨンス
世界的に広がっていくK-POPが舞台の作品に出演でき、とてもうれしく感じています。
私が演じるナム・ハユンは、勝負をかけて新人ボーイズグループの結成に大金をつぎ込みますが、大手事務所に優秀なメンバーだけを引き抜かれて大ピンチに･･･。お金にうるさいリアリストに見えて、愛情の深い女性です。女性社長役はこれまでに演じたことがないキャラクターなので、今から演じるのがとても楽しみです。
まだ私が役者になる前、中村さんが出演している作品を韓国で見ていたので、「先輩！ご指導お願いします！」って言いたくなるくらい存在感のある方。とても心強いですが、まだ緊張しています。
NAZEの子たちは、とにかく若いパワーと熱量が印象的ですね。日本語に慣れていない子もいると聞いたので、同郷の先輩として頼れる存在になれたらなと思っています。ひとつアドバイスをするなら、日本語の勉強は大事！自分が思ったことや伝えたいことをしゃべれるようになると活動もしやすくなりますからね。一緒に頑張っていきたいなと思っています！
【場面写真】韓国ならではの撮影も…大規模ロケの模様
同局ドラマ初出演となるハ・ヨンスは、モデル活動を経て、2013年公開の映画『恋愛の温度』で俳優デビューしたハ・ヨンスは、その後も韓国をメインに活動してきた。日本に拠点を移してからも俳優活動を続け、朝の連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）で、朝鮮半島から日本にきた留学生という難役を好演し、そのみずみずしい演技が注目を集めた。
ハ・ヨンスのほか、『私の夫と結婚して』の“クズ夫”が話題のイ・イギョン、人気アイドルから本格俳優に転身したキム・ジェギョンの出演も発表された。
【コメント全文】
■ハ・ヨンス
世界的に広がっていくK-POPが舞台の作品に出演でき、とてもうれしく感じています。
私が演じるナム・ハユンは、勝負をかけて新人ボーイズグループの結成に大金をつぎ込みますが、大手事務所に優秀なメンバーだけを引き抜かれて大ピンチに･･･。お金にうるさいリアリストに見えて、愛情の深い女性です。女性社長役はこれまでに演じたことがないキャラクターなので、今から演じるのがとても楽しみです。
まだ私が役者になる前、中村さんが出演している作品を韓国で見ていたので、「先輩！ご指導お願いします！」って言いたくなるくらい存在感のある方。とても心強いですが、まだ緊張しています。
NAZEの子たちは、とにかく若いパワーと熱量が印象的ですね。日本語に慣れていない子もいると聞いたので、同郷の先輩として頼れる存在になれたらなと思っています。ひとつアドバイスをするなら、日本語の勉強は大事！自分が思ったことや伝えたいことをしゃべれるようになると活動もしやすくなりますからね。一緒に頑張っていきたいなと思っています！