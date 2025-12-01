『私の夫と結婚して』“クズ夫”話題のイ・イギョン、日本ドラマ初出演 『DREAM STAGE』で大手音楽事務所代表役【コメント全文】
『私の夫と結婚して』の“クズ夫”が話題の韓国俳優イ・イギョンが、中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に出演することが12月1日、発表された。日本ドラマ初出演となり、大手音楽事務所の代表を演じる。
【場面写真】韓国ならではの撮影も…大規模ロケの模様
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイとユウヤ。NAZEはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、さまざまな活動を行なっていく。
初の日本ドラマ出演となるイ・イギョンは、日本でもリメイクされるなど世界的大ヒットとなった韓国ドラマ『私の夫と結婚して』での“クズ夫”ぶりが話題に。コメディからシリアスまで、どんな役でも幅広くこなす実力派俳優。さらに、音楽活動やバラエティ番組でも人気を博すなど、あらゆる方面で活躍し多才ぶりを発揮している。
イ・イギョンは、大手音楽事務所「Bouquet Music」の代表チェ・ギヨンを演じる。世界的音楽プロデューサーでもあるチェは一代で「帝国」を築き上げた音楽業界の巨星。K-POPのスターアーティストを多数抱える業界最大手事務所の代表である。常に穏やかなほほ笑みをたたえ、「世界に音楽の花束を」が口癖のチェ。しかし、裏では、豊富な資金力に物を言わせ、新人ボーイズグループ・TORINNERをトップに押し上げるべく暗躍する。最強最悪の黒幕として、あらゆる手段で“落ちこぼれグループ”のNAZEと吾妻を追い詰める。
イ・イギョンのほか、『虎に翼』で注目を集めたハ・ヨンス、人気アイドルから本格俳優に転身したキム・ジェギョンの出演も発表された。
【コメント全文】
■イ・イギョン
世界中の人に音楽というギフトを届けたいと考えている音楽プロデューサーのチェ・ギヨンを演じます。K-POPで多くのトップアーティストを生み出してきて、“とても穏やかな紳士”という表の顔と、「完璧」や「勝ち」にこだわる厳しい人という裏の顔を持ち、何事も計画通りにいかないと納得できないような完璧主義者です。
元々日本が好きで、ファンミーティングで訪日する度に日本の皆さんがとてもやさしく迎えてくださるので、いつか日本でも活動をしていきたいと思っていました。ですので、日本の作品に参加できることがとてもうれしいですし、今から撮影がとても楽しみです。今回の機会はまさに私にとっての『DREAM STAGE』です。こんなすてきな作品で演技ができるのは非常に光栄なことですので、視聴者の方が感動できるように面白く楽しく、そしてかっこよく伝えていきたいと思いますので、ぜひご期待ください！
