アイドル→俳優転身のキム・ジェギョン、中村倫也主演『DREAM STAGE』出演決定 音楽PD役「道を開いてくださった先輩・後輩に感謝」【コメント全文】
韓国俳優のキム・ジェギョンが、俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に出演することが12月1日、発表された。キム・ジェギョンは、音楽プロデューサー役を演じる。
【場面写真】韓国ならではの撮影も…大規模ロケの模様
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイとユウヤ。NAZEはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、さまざまな活動を行なっていく。
キム・ジェギョンは、2009年にガールズグループ・RAINBOWのリーダーとしてデビュー。その後、俳優・タレントとして幅広い活躍を見せ、韓国ドラマ『バッドパパ』では主人公を追う刑事役を好演し、2018年にMBC演技大賞助演賞を受賞。以降、多くの話題作に出演し、俳優として着実にキャリアを重ねている。
今回は、チェ・ギヨンのもとでTORINNERを率いる音楽プロデューサー、パク・ジスを演じる。パクは美しさと才能を兼ね備えた時代の寵児。外面は慎ましく穏やかにふるまうが、実際はまるで軍人のように厳格で一切の妥協を許さず、氷のようにクールな目で人の本質を見抜く恐るべきプロデューサーである。革新的なアートディレクションや大胆なコンセプトで、チェ・ギヨンとともに吾妻とNAZEの前に立ちふさがる。実は、TORINNERは、元々ナム社長が集めた練習生の中からエリートメンバーを引き抜き、チェ・ギヨンの「Bouquet Music」事務所に移籍させた経緯がある。強烈な個性を持つ女たちの、因縁の対決も見どころのひとつである。
キム・ジェギョンのほか、『虎に翼』で注目を集めたハ・ヨンス、『私の夫と結婚して』の“クズ夫”が話題のイ・イギョンの出演も発表された。
■キム・ジェギョン
私が歌手として活動していた時期、K-POPは全世界の大きな関心を受けていて、そのおかげで私は全世界のファンの方々と交流することができました。そしてK-POPがより愛されている今、その流れの中でK-POPを背景にしたドラマ『DREAM STAGE』に出演することになりました。これからはステージではなくドラマを通じて、私が愛するK-POPを「演技」で伝えてみようと思います。
私が演じるパク・ジスは誰よりもK-POPを愛し、時代の流れを主導する情熱的なプロデューサーです。K-POPを大切にするキャラクターの気持ちが皆さんによく伝わるよう、心を込めて楽しく撮影します。初めての外国語演技に挑戦し、新しい姿でごあいさつできるという期待感にワクワクしています。『DREAM STAGE』にたくさんの関心と応援をお願いします。
最後にこのような瞬間を迎えられるように、道を開いてくださった先輩・後輩の方々に心から感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます。
