加護亜依、“33歳喪女”コスプレでへそチラ＆美脚 『ヤンマガ』人気6作を人気コスプレイヤーが“実写化”
12月1日発売の『週刊ヤングマガジン』1号（講談社）では、巻中グラビアとして“冬のセクシー漫画コラボ”と題し、ヤンマガ6作品をコスプレグラビアで完全再現。人気コスプレイヤーとともに、元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37）が“33歳喪女”のコスプレに挑戦した。
【別カット】人気コスプレイヤーが大胆な姿に…“冬のセクシー漫画コラボ”
加護が挑戦したのは、『平成敗残兵☆すみれちゃん』に登場する“33歳喪女”のすしカルマ。へそチラ＆美脚を披露している。そのほか、高見奈央×『暴力万歳』、篠原みなみ×『社長と酒と星』、宮本彩希×『ゾンビ世界のハーレムをつくろう！』、篠崎こころ×『HACKING GHOST〜カラダにしか価値のない学園』、えい梨×『上野くんは開発済み』のセクシーなコスプレを披露している。
そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアは田中美久、巻末グラビアはラフ×ラフの夏目涼風と、「Pick up Girls！」としてきゃすみる、白凪うみ、櫻木美有、姫宮れむが登場する。
