“元体操のお兄さん”福尾誠、セント・フォースZONEと業務提携「僕なりに運動の魅力を楽しく発信することにチャレンジできたら」【コメント全文】
NHK『おかあさんといっしょ』の第12代体操のお兄さんとして知られる、“誠お兄さん”こと福尾誠（33）が、川田裕美、新井恵理那ら多くのフリーアナウンサーが所属する芸能事務所のセント・フォースの文化人部門「セント・フォースZONE」に所属することが12月1日、明らかになった。
【動画】福尾とガーフィールドが一緒に踊るオリジナルの＜ニャンダフル体操＞動画
福尾は、1992年1月11日生まれ、東京都出身。幼少期から体操競技を始め、大学卒業まで選手として活躍。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士課程を修了し、2019年4月より、『おかあさんといっしょ』第12代体操のお兄さんとして4年間活動。23年4月をもって、同番組を卒業。現在は、ステージでの公演やイベント・各種メディアを通じて、からだを動かすことの楽しさを表現している。
福尾は、今回の業務提携について「自分にどのようなことができるのか考えながら過ごしている中で、今回このようなご縁をいただき心から感謝しております！」と喜びの声。今後について、「こどもたちと一緒に楽しむ活動を大切にしていくことに変わりはございません。これに加え、スポーツ健康科学の知識を活かし、僕なりに運動の魅力を楽しく発信することにチャレンジできたらと思っております」と意気込み、「今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです」と結んだ。
■福尾誠コメント全文
この度、セント・フォースZONEに業務提携というかたちでお世話になることになりました。福尾誠です。
僕はこれまで、多くの方に「からだを動かすことの楽しさを伝えたい！」という思いを持って活動を続けてきました。からだを動かすことへのハードルやスポーツへの興味関心は、こどもも大人も本当に人それぞれです。自分にどのようなことができるのか考えながら過ごしている中で、今回このようなご縁をいただき心から感謝しております！
今後も、こどもたちと一緒に楽しむ活動を大切にしていくことに変わりはございません。これに加え、スポーツ健康科学の知識を活かし、僕なりに運動の魅力を楽しく発信することにチャレンジできたらと思っております。今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです。
寒い季節になりましたが、自分のペースで無理なくからだを動かして冬も楽しんでください！
