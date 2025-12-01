『timeleszファミリア』新企画「タイムレスナック」始動 ハライチ澤部佑が妻の“推し”寺西拓人に嫉妬
8人組グループ・timeleszが出演する日本テレビ系バラエティー『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29）12月1日放送回では、スナックを舞台にした新企画「タイムレスナック」が始動する。
【番組カット】大爆笑！たのしそうな原嘉孝らtimelesz
この企画は、今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ「しゃべって、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
初回のゲストは、timeleszのデビュー当時から何度も共演し、グループの「立ち上げの時に必ずいてくれる」と佐藤勝利・菊池風磨・松島聡からも慕われる存在、ハライチ・澤部佑。澤部との気心知れた再会にトークも弾む。
澤部から「妻とママ友たちがみんなtimeleszを見ている」というエピソードが明かされると、さらに澤部の妻の推しが寺西拓人であることを告白。寺西からの澤部の妻への呼びかけに澤部が思わず「悔しい！」と嫉妬心をあらわにする一幕もあり、スタジオは爆笑に包まれる。
今回8人と澤部が挑戦したのは、あなたは誰タイプ？「timelesz診断」。timelesz診断とは番組オリジナルで作成した「8人の性格タイプ診断」のようなもの。診断結果では、メンバーの意外な性格キャラが判明。お互いの性格を深掘りする中で、普段の撮影やタイプロでの裏話が次々と暴露される。
さらに、ゲストの澤部にも「timelesz診断」に挑戦してもらい、「佐藤勝利タイプ」と言うことが判明。「大皿の最後の餃子を人にゆずってしまう性格」をはじめ、2人のそっくりな一面が明かされる。
【番組カット】大爆笑！たのしそうな原嘉孝らtimelesz
この企画は、今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ「しゃべって、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
澤部から「妻とママ友たちがみんなtimeleszを見ている」というエピソードが明かされると、さらに澤部の妻の推しが寺西拓人であることを告白。寺西からの澤部の妻への呼びかけに澤部が思わず「悔しい！」と嫉妬心をあらわにする一幕もあり、スタジオは爆笑に包まれる。
今回8人と澤部が挑戦したのは、あなたは誰タイプ？「timelesz診断」。timelesz診断とは番組オリジナルで作成した「8人の性格タイプ診断」のようなもの。診断結果では、メンバーの意外な性格キャラが判明。お互いの性格を深掘りする中で、普段の撮影やタイプロでの裏話が次々と暴露される。
さらに、ゲストの澤部にも「timelesz診断」に挑戦してもらい、「佐藤勝利タイプ」と言うことが判明。「大皿の最後の餃子を人にゆずってしまう性格」をはじめ、2人のそっくりな一面が明かされる。