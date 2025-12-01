徳井義実＆桃月なしこ、地上波連続ドラマ初主演決定 舞台は“官能小説”編集部 異色のお仕事ドラマ【キャラクター紹介＆コメントあり】
テレビ大阪は1日、2026年1月7日からドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深0：00）を放送すると発表した。お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実とモデル・俳優の桃月なしこがW主演を務める。
【写真】フリル付きシャツにジャケット…新人編集者となった桃月なしこ
原案は官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部)で、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマとなる。
二次元から実写までさまざまなコンテンツがネットで手に入る令和の時代に、あえて「活字」だけで勝負する官能小説。文字だけで読者の想像力を膨らませることができるよう、本文内の表現はもちろん、タイトルや帯のキャッチコピーなど細かな部分まで編集部員たち皆でこだわって作っているという。官能小説と聞けば異色な世界かと思いきや、“読者にグッと刺さる作品を作る”という目標を実現するため大人たちが日々汗をかきながら奮闘している様子に、どこか共感できる点が見えてくるはず。
W主演を務めるのは、『しゃべくり007』などバラエティはもちろん、大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』などさまざまなドラマや映画の出演経験を持つ徳井。官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を演じる。そして、コスプレイヤーとして注目を集め、モデル、俳優と活躍を広げている桃月が、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。ともに地上波連続ドラマ初主演を果たす。
なおDMM TVで独占見放題配信をするほか、TVerで見逃し配信を行う。
【キャラクター紹介・コメント】
■玉川丈治役：徳井義実（チュートリアル）
「フランス出版」の官能小説編集部の編集長。部下や作家からの信頼は厚く、官能小説を心から愛している。密かに官能小説の地位向上を夢見ている。
＜コメント＞
長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました。それを神様が見てくださっていたのか、官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております。内容も「そんな世界があったのか！」と皆さまに感動していただけること間違いなしの作品です。ぜひ禁断の世界をのぞいてみてください。
■大泉ましろ役：桃月なしこ
「フランス出版」の官能小説編集部の新人編集者。長年の夢だったマンガ編集者になるべく「フランス出版」に転職するも配属先はまさかの官能小説専門の編集部。もともと活字に親しんでおり、BL好きのオタク気質。
＜コメント＞
大泉ましろ役を演じます桃月なしこです。私自身官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました。官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います。地上波放送ドラマでは今作が初めての主演作になるので、緊張やプレッシャーもありますが、W主演である徳井義実さん含め素晴らしいキャストとスタッフに囲まれ、おもしろい作品になっているので、ぜひ楽しんで見ていただけたらうれしいです。そして、新米編集者であるましろの成長を一緒に見守ってください。
■さとうユーキ（著者）
ドラマ化のお話をいただいた時「正気ですか!?」と思ってしまいました。なんせ官能小説という大人の文学…さらにその出版編集部のお話という非常にニッチ＆マニアックな職業漫画をドラマ化とは…！原作漫画はコメディですが、それが実写としてどんな表現・お話になるか今から非常に楽しみです！！
■フランス書院文庫Ｔ編集長（原案）
『令和に官能小説作ってます』ドラマ化ありがとうございます！ニッチですが奥深い「官能小説」の世界。制作現場の奮闘がドラマを通じて多くの方に届くことを期待しています。
