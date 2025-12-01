2ºÐ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î³èÈ¯¤Ê¤´ÍÍ»Ò¡È½é¤Îµã¤´é¡É¤â¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Î°é»ù¡Ö¤è¤¯¤Û¤á¤ë¤³¤È¡¢¤è¤¯¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¡×¡Ê2003Ç¯12·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×¤Îµ²±¡Û
24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
º£¤«¤é22Ç¯Á°¡¢2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¿À®15Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÅìµÜ¸æ½ê¤Ç°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¼é¤ëÅö»þ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤¬¤´¶á±Æ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢2003Ç¯12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×¡ÊÂè1252²ó¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤ÏÅö»þ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¡£Î¾ÊÅ²¼¤ò¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤¹¤ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ2ºÐ¤Ë
¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¡¢·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ê¿À®15¡Ê2003¡ËÇ¯12·î1Æü¡¢2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î25Æü¸½ºß¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï85.4¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å12.5¥¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²Æ¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤«¤é¤ÏÉÂµ¤¤é¤·¤¤ÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢½çÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅìµÜ¸æ½ê¤ÎÄí¤òÁö¤é¤ì¤ë¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤È³èÈ¯¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢²¿¤«¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Û¤á¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢Ãí°Õ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤¯¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¿À®15Ç¯1·î¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´Î¾¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢ÅìµÜ¸æ½ê¤ÎÄí¤äÏ²¼¤ò³èÈ¯¤ËÊâ¤²ó¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¡¢¤´ÀÅÍÜÀè¤ÎÍÕ»³¤Ç¤Ï¶á¤¯¤Î³¤´ß¤ò¤´°ì²È¤Ç»¶ºö¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¸¤¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤·¤Æ³ú¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¤´ß¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊÑµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´É×ºÊ¡£
5·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìµÜ¸æ½ê¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¤Ë¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤Î»ùÆ¸Í·±à¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÅìµÜ¸æ½ê¤ËÃÎ¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¾·¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¤¸Ç¯º¢¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Öµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½Õ¡¢¤´ÀÅÍÜÀè¤ÎÆá¿Ü¤«¤éÌá¤é¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ó¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æµã¤´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÆÍÁ³µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ëµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ß¤ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êµ¡·ù¤âÄ¾¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6·î9Æü¡¢¤´·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¡£
Æü¤ËÆü¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Öº£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï°¦»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÆü¡¹¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤ªµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¡¢¤´ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆá¿Ü¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿¤´°ì²È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤´ÂÚºß¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤ìËÒ¾ì¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬¼è¤ê»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Åìµþ¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÆá¿Ü¤Ç¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÒ¾ì¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
9·î4Æü¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤ËÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î¤´¼Â²È¤ËÎ¤µ¢¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¾®ÏÂÅÄ²È¤òË¬¤Í¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤â¤´ÅþÃå¡£¾®ÏÂÅÄ²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÍ¼¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ÈÃçÎÉ¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥³¥é¤âÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤¬Âç³Ø¤Ç¹ÖµÁ¡¡½÷»ÒÂç¤Ç¤Ï½é
¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢11·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î³Ø½¬±¡½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¡ÖËÌÊÆÊ¸²½¤Î¸»Î®¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼Ò²ñ¤ÈÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹ÖµÁ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¤¬Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç¹ÖµÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½÷»ÒÂç¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ô¹ÖµÁ¤µ¤ì¤ë¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¡Õ
»ä¤Ïº£¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1983Ç¯¤«¤é1985Ç¯¤Þ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥Þ¡¼¥È¥ó¥³¥ì¥Ã¥¸¤ËÎ±³Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¸«¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤³¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñ¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿±ü¤¬¿¼¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½200¿Í¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤ÎÎ±³ØÃæ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤µ¤Þ¡£¡Ö»ä¤Î¹ÖµÁ¤ò³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç®¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ÖµÁ¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç²ñ¸«¡¡
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï11·î30Æü¡¢38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤´É×ºÊ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ÞÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î¤Î¥¿¥¤¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡¡¤ª¤³¤È¤Ð¡Õ
³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ¤È°ã¤¦Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤ÇÆüËÜ¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ôµª»Ò¤µ¤Þ¡¡¤ª¤³¤È¤Ð¡Õ
Æó¿Í¤È¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¡¦¹ñ³°¤Î¤³¤È¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÊ¸²½¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼ã¤¤»þ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ï¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ÞÊý¤¬»×½Õ´ü¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×Âè1252²ó Ê¿À®15Ç¯12·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë