À¥¸Í¹¯»Ë¡Ê37¡ËÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï1·î´ü¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬1ÆüÉÕ¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢4¿Í¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£¾Ð´é¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤òºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿4¿Í¡£ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø½ß°ì¤Ï·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å±é¤¸¤ë4¿ÍÁÈ¤Î1¿Í¤Ç½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ý¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£À¥¸Í¤ÏËüµ¨»Ò¤Î¸µÉ×¤ò¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÄï¤ò±é¤¸¤ë¡£4¿Í¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦´Ø·¸À¤ò±é¤¸¤ë¡£
À¥¸Í¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÆ±µéÀ¸¤â¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢17ºÐ¤Î»þ¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÍ§Ã£¤È¤¤¤¨¤ëÆ±µéÀ¸¤Ï¤½¤ì¤³¤½4¿ÍÄøÅÙ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÃÝÆâ¤È¤Ï½é¶¦±é¡¢°æ¾å¤È¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×°ÊÍè¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡ÖÂçÃÎ¤È¤Ï±Ç²è¡Ø¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÄ¾ÀÜ¶¦±é¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó°ìÈÖ¡ÈÆ±µéÀ¸´¶¡É¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¿äÍýÊª¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â´üÂÔ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àè¤ËÀè¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸Í¤µ¤ó¤È¤â¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£½é¤á¤Æ±éµ»¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
4¿Í¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À¥¸Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë»þ¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤¬¸«¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¢ÅÏÊÕ¤â¡Ö4¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤â´Ö¹ç¤¤¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»£±Æ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£