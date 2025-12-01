µð¿Í°éÀ®£µ°Ì¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¡¡¡È¿µÊ¼´ï¡É¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÄÍýÁÛ¤Î¥Ð¥Ã¥È¡×
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£³£°Æü¡¢¡È¿µÊ¼´ï¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¶öÁ³¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥º¥Î¼ÒÀ½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¡££Çµå¾ì¤Ç»²²Ã¤·¤¿°éÀ®Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡ÖÁàºî¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ëÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥Ó¥¯¥¿¥¹¼Ò¤ÎÄ¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤ÇÂÇÅÀ²¦¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î·Á¾õ¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£º£¸å¡¢²¿Ç¯´Ö¤â¤³¤Î·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°¤Éô¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£Áá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤ò¡¢»Ø´ø´±¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁêËÀ¤¬»Ù¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë