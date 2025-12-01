ＤｅＮＡドラフト１位の青学大・小田康一郎内野手（２２）が３０日、横浜市内のホテルで入団契約に臨み、契約金１億円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。即戦力の左のスラッガーは「ブーと呼んでください」と、愛称定着へ呼びかけた。

ふっくらとした色白の顔つきに１７３センチ、８５キロのぽっちゃり体形。小田が笑顔で「ブーと呼んでくれたら」と話しかけると、会見場には笑いが起きて和やかな雰囲気に包まれた。この愛称は大学入学直後、同校の安藤寧則監督（４８）から呼ばれたことで始まったようだ。「由来は深いことじゃないんですけど、見た目がブー太郎と。それからずっとブーと呼ばれて…」。自身もお気に入りでエルボーガードなどに「Ｂｕｕ」と記すほど。「しっくりきているので、今後もそれでいこうと思っています」と継続していく。

今季、パ・リーグの新人王を獲得したロッテ・西川は大学の１年先輩。入学から３年間、寝食をともにしてきた。「目標になりますしシーズン中も苦しかったと思いますが、そこを乗り越えて新人王を取られたので、僕も取れるように勉強して頑張りたい」と、同じ道を歩んでいく。

大学では主に一塁を守っていたが三塁もこなし、確実性のある打撃はパワーも兼ね備える。「チームに貢献したい気持ちが強いので、その結果、個人成績がよくなればいい。リーグ優勝、日本一に貢献できる１年に」と小田。“ハマのブーちゃん”がチームの新たな星になる。（秋本 正己）

◆小田 康一郎（おだ・こういちろう）２００３年８月１５日、東京都生まれ。２２歳。四谷中時代は八王子シニアでプレーし、中京では１年夏に５番・三塁で甲子園に出場し４強。青学大では１年春からリーグ戦に出場し、６連覇に貢献。ベストナインを３度受賞した。豪快なパワーに加え、高いコンタクト率で安打を量産。一塁、三塁など内野のポジションを複数こなせる。１７３センチ、８５キロ。右投左打。