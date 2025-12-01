ËÌÀî·Ê»Ò¡¡º£¤ÏË´¤Ì¾´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÀ¨¤¯ÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¡×¤â¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢º£¤ÏË´¤Ì¾´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï2003Ç¯¤ËTBS·Ï¥É¥é¥Þ¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¡¿²ÐÌî¥ì¥¤Ìò¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¬¡Ö¡È»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ³Ø¹»ÄÌ¤¨¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄÌ¤¨¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¸å¤Î1ËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¡¢Íî¤Á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï100ËÜ°Ê¾å¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤«¤é¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿Å·ºÍÅª¤Ë¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¤Êý¤È¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÍÇ½¤¬¤¢¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢»äÅÄ¼Ë¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¤Ç¤âÂç³Ø¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Þ¤Ç¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢2006Ç¯¸ø³«¤Î¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¡Ê2011Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯61¡Ë¤Î±Ç²è¡Ö´ÖµÜ·»Äï¡×¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë·ë¹½Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î´ÖµÜ·»Äï¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Âç³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂç³Ø¤òµÙ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½1Ç¯À¸¤Îº¢Â¿¤¯¤Æ¡¢ÂÎ°é¤¬¤¢¤È1²óµÙ¤à¤ÈÎ±Ç¯¡£¤³¤ì¤ÇÍî¤Á¤¿¤é¡¢²¿¤âÆÀ¤º¡¢ÍèÇ¯1Ç¯À¸¤È°ì½ï¤ËÆìÄ·¤Ó¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦ºÇ°¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬À¨¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¨¤¯ÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤Í¤¨¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¡È¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç³§¤µ¤ó¡È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¤«¡ÈÅöÁ³¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡È¼õ¤«¤ì¤Ð´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤À¤Ã¤Æ¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡É¤Æ¸À¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎÓ¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤â¤É¤¦¤·¤¿¤É¤¦¤·¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤ÏÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤â¼Î¤Æ¤ÆÍè¤¿¤·¡¢»äÂ¿Ê¬¡¢¤½¤ÎÃ±°Ìº£Ç¯Íî¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡£ºÇ¶áÁ´Á³¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÁêÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¡¦ËÜ´ÖÄ¾ÈþÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¿¹ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¡ÖµÕ¤ËËå¤ÎÊý¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¡£¤¤¤¤¤Í¤¤¤¤¤Í¡¢¤É¤¦¤»¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦º£¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸À¨¤¤¤¤¤¤¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¤³¤ì¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ç³Ê¤òÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î½éÆü¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç½÷Í¥¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÌÀî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤ë´ÆÆÄ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢·ë¶É¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÀäÂÐ¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤È¤½¤Î»þ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¿É¤¤»þ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£