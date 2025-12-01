「えっ!? 」相手のバックパスが…荒木遼太郎が語る“決勝点の真相”。敵将も認めた“鹿島のクオリティ”
チャンスは突然訪れた。
2025年11月30日のJ１リーグ第37節、アウェーで東京ヴェルディ戦に臨んだ首位・鹿島アントラーズは苦戦を強いられていた。立ち上がりからなかなか決定機を作れず、前半途中から押し込まれる時間帯が続く。０−０で迎えた32分には東京Vの松橋優安に決定的なシュートを打たれるなど、失点してもおかしくない展開だった。
それでも勝ったのは鹿島だ。73分、東京Vの内田陽介が鹿島陣内からバックパスすると、これがそのまま鹿島の荒木遼太郎の足もとに。思わぬ形でボールを受けた荒木は前を向いて、レオ・セアラにスルーパス。レオ・セアラのシュートはGKマテウスに弾かれたものの、こぼれ球を松村優太が左足で流し込んだのだ。
「ビックリしちゃって」と荒木は“決勝点の真相”を語る。
「（パスが来て）『えっ!? 』ってなって。相手もいなかったので戸惑いましたけど、そこから前を向いてレオが見えたのでパスを出しました」
何が起こるか分からないのがサッカー。だが、偶然を得点にするには確かなクオリティが必要となる。相手のミスを逃さずゴールに繋げた荒木、レオ・セアラ、松村の連係は高く評価されるべきだ。敵将の城福浩監督もこう言っている。
「相手のミスを得点につなげるクオリティがある鹿島」
言い得て妙である。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
