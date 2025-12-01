¡ÚÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¡Û¶âÂô³Ø±¡Âç¤ÎÂç¿¹¹¯¹°¤Ï½àÍ¥¾¡¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎÈ¤Ë¡×³Ñ³¦Æþ¤ê¤â¼¨º¶
¡¡Âè74²óÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î³Æ¼ïÂç²ñ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¼Ò²ñ¿Í33¿Í¡¢Âç³ØÀ¸45¿Í¡¢¹â¹»À¸2¿Í¤Î·×80¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüÂç1Ç¯¤Î»Åçµ±¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î1Ç¯À¸¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç»Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÂô³Ø±¡Âç4Ç¯¤ÎÂç¿¹¹¯¹°¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢ÂÎ½Å120¥¥í¤Î¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ÎÏ¶¯¤¤»Í¤ÄÁêËÐ¤ä²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤ÆÍ¤²¡¤·¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ï½½Ê¬½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ïº£µ¨3´§¤ÎÌÚ²¼Í¥´õ¡ÊÅìÇÀÂç4Ç¯¡Ë¤ò±¦»Í¤Ä¤¬¤Ã¤×¤ê¤«¤é¹ë²÷¤Ê¾å¼êÅê¤²¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±¶¿¡¦ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®½Ð¿È¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë»°ÎØÈ»ÅÍ¡Ê31¡á¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ë¤òÆÍ¤½Ð¤·¤ÇÇË¤ë¤Ê¤É¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£ºÇ½ª³ØÇ¯¤Îº£Ç¯¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5·î¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁªÈ´±§º´Âç²ñ¤Çº¸¸ªÃ¦±±¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£È¾Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢11·î¾å½Ü¤ÎÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸Ä¿ÍÀï¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤ê¡¢Ëë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó1¥«·î¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤â¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï³Ñ³¦Æþ¤ê¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£