¡ÚÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¡ÛÆüÂç1Ç¯¤Î»Åçµ±¤¬¥¢¥Þ²£¹Ë¡ÖºÇ¹â¤Î·Î¸ÅÁê¼ê¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¡×Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤¬»É·ã¤Ë
¡¡Âè74²óÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î³Æ¼ïÂç²ñ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¼Ò²ñ¿Í33¿Í¡¢Âç³ØÀ¸45¿Í¡¢¹â¹»À¸2¿Í¤Î·×80¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï68¿Í¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹â¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Î»Åçµ±¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1Ç¯À¸¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢1984Ç¯¤Îµ×Åè·¼ÂÀ¡Ê¤Î¤Á¤ÎËëÆâ¡¦µ×Åç³¤¡Ë¡¢2020Ç¯¤Î²ÖÅÄ½¨¸×¡Ê¸½¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡£ÆüÂç¤Î³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ï2015Ç¯¤Î¥È¥¥¥ë¥Ü¥ë¥É¡Ê¤Î¤Á¤ÎËëÆâ¡¦¿å¸ÍÎ¶¡Ë°ÊÍè¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹ËÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿ÃÓÅÄ½Ó¡Ê24¡á¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¡£¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÈÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯3´§¤òÁÀ¤Ã¤¿¿ùËÜ¹°¼ù¡ÊÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2²óÀï¤Ç²¬ÅÄ¾°Ìé¡Ê25¡á¥¢¥¤¥·¥ó·Ú¶âÂ°¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢ÂÎ½Å160¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë»Åç¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤»Í¤ÄÁêËÐ¤ä¶¯Îõ¤Ê¥«¥Á¾å¤²¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÂç¿¹¹¯¹°¡Ê¶âÂô³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¤Þ¤ï¤·¤òÍ¿¤¨¤º°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ´ó¤êÅÝ¤·¤¿¡£¡Ö³Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç²ñ¿´¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢°î¤ì¤ë´î¤Ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¿Î²¦Î©¤Á¡£¤½¤·¤Æ¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤µ¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Ì´¸«¿´ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®2¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼«¿È½é¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ3°Ì¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¤Ê¤¬¤é²£¹Ë¤Î¾Î¹æ¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤âÁ´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌ135¥¥í°Ê¾åµé¤Î3°Ì¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤ÏÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤¬3²ó¡£¡Ö¸Ä¿ÍÀï¤Ï2°Ì¤ä3°Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤È°ì¤Ä¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÂç¤¤ÊÂç²ñ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¤ÎÆ±´ü¤Ë¤Ï³ØÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÀ¾½ÐÂçµ£¤äÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¶âÂôÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥ó¤¬¤¤¤ë¡£½ÕÀè¤«¤é1Ç¯À¸¥È¥ê¥ª¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÃÄÂÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£Âç²ñ¤â¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È8¡¢À¾½Ð¤¬¥Ù¥¹¥È16¤È¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀ¾½Ð¤È¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬¸Ä¿ÍÀï¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾½Ð¤¬Æ±µéÀ¸¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤»É·ã¡£ºÇ¹â¤Î·Î¸ÅÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Îý½¬´Ä¶¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢·Î¸Å¤ÎÀ®²Ì¤ÇºÍÇ½¤¬Âç¤¤¯²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì±É¹â½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î»Ô¸¶¹§¹Ô¡Ê¤Î¤Á¤ÎËëÆâ¡¦À¶À¥³¤¡Ë¡¢2016Ç¯¤ÎÌð¸åÂÀµ¬¡Ê¸½Ëë²¼¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¡£Æ±¹»ÁêËÐÉôÆ±´ü¤ÎËë²¼¡¦Äö³ã¡Ê°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¡¢»°ÃÊÌÜ¡¦¹ë¥Î¾¡¡ÊÉð·¨Éô²°¡Ë¡¢½øÆóÃÊ¡¦¹ëÀ¶´Ý¡ÊÉð·¨Éô²°¡Ë¤é¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤â´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£»Åç¤Ï¡Ö2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»³ÅÄÀèÀ¸¤Ë¡È¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤¾¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¹»»þÂå¤ò²ó¸Ü¡£¤¯¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¤Ï»³ÅÄÆ»µª´ÆÆÄ¤¬ÁêËÐ¸ùÏ«¼ÔÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²¸»Õ¤Î±ÉÍÀ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È3²óÀï¡Ê¥Ù¥¹¥È16¡Ë
¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥ó¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë¡¡¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¡²¬ÅÄ¾°Ìé¡Ê25¡á¥¢¥¤¥·¥ó·Ú¶âÂ°¡Ë
»°ÎØÈ»ÅÍ¡Ê31¡á¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡±üÅÄ»ËÍ´¡ÊÅìÍÎÂç3Ç¯¡Ë
ÌÚ²¼Í¥´õ¡ÊÅìÇÀÂç4Ç¯¡Ë¡¡¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¡¡Ëþ¾åñ¥¸ç¡ÊÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë
Âç¿¹¹¯¹°¡Ê¶âÂô³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡ÃæÅçË¾¡Ê29¡áÆüÂç¿¦°÷¡Ë
¥Ð¥ä¥ë¥Ü¥ë¥É¡ÊÆüÂÎÂç2Ç¯¡Ë¡¡²¡¤·ÅÝ¤·¡¡À¾½ÐÂçµ£¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë
ÅÄÈª¾©¼£Ïº¡Ê25¡á´ôÉì¸©¡Ë¡¡¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¡¡¿û¸¶ÍªæÆ¡ÊÅìÍÎÂç3Ç¯¡Ë
»Åçµ±¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¡¡´ä¸«¹äÌé¡Ê34¡á¥Þ¥°¥Á¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¼ÄÐÒËá¡Ê¶âÂô³Ø±¡Âç3Ç¯¡Ë¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡¥ê¡¦¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÆüÂÎÂç4Ç¯¡Ë
¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡
»°ÎØÈ»ÅÍ¡¡´ó¤êÅÝ¤·¡¡¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥ó
Âç¿¹¹¯¹°¡¡¾å¼êÅê¤²¡¡ÌÚ²¼Í¥´õ
¥Ð¥ä¥ë¥Ü¥ë¥É¡¡²¡¤·½Ð¤·¡¡ÅÄÈª¾©¼£Ïº
»Åçµ±¡¡¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¡¼ÄÐÒËá
¡¡¢¦½à·è¾¡
Âç¿¹¹¯¹°¡¡ÆÍ¤½Ð¤·¡¡»°ÎØÈ»ÅÍ
»Åçµ±¡¡¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¡¥Ð¥ä¥ë¥Ü¥ë¥É
¡¡¢¦·è¾¡
»Åçµ±¡¡´ó¤êÅÝ¤·¡¡Âç¿¹¹¯¹°
¡¡¡þ»Åç¡¡µ±¡Ê¤µ¤á¤¸¤Þ¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£¾®2¤«¤éÆþ´Ö¾¯Ç¯ÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¹õ¿ÜÃæ3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©Ãæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢3°Ì¡¢Á´Ãæ3°Ì¡£ºë¶Ì±É¹â3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¶âÂôÂç²ñ½àÍ¥¾¡¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¡£ÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Á´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌ135¥¥í°Ê¾åµé3°Ì¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢ÂÎ½Å160¥¥í¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡£