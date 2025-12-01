◆日韓ドリームドリームプレーヤーズゲーム２０２５ 日本１―７韓国（３０日・エスコンフィールド）

「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が３０日、エスコンで行われた。日韓国交正常化６０周年記念事業として行われたレジェンド選手たちの一戦。試合は今季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）がエスコン１号を放つも日本は韓国に１―７で敗れた。

＊ ＊ ＊

無形の力が中田のバットに宿った。ジャパンの４番でフル出場した韓国戦の４回無死、左腕・奉重根の球を捉えて自身初のエスコン弾だ。「僕が日本ハムにいる時からこれくらいのサイズ感の球場にしてほしかった。（当時は広い）札幌ドームなんで、こちとら（自分は）５０本、１００本、本塁打を損しているのかなと。（この日の本塁打も）札幌ドームだったらフェンス上部直撃の二塁打。それガチね」と中田節もさえた。

ぶっつけ本番だった。実戦は９月１９日のヤクルト戦（バンテリンＤ）以来。練習も全くしておらず、試合前に鏡の前で素振りして「ひどいスイング。全然、振れなくなったな」と感じていた。それがどうだ。日本ハム時代の応援歌が流れる中、自身の名が刻まれたユニホームを着てタオルを振るファンの姿を見て、あの頃の感覚がよみがえった。「（本番で）スムーズなスイングができて、僕自身すごく不思議。うれしいです」。応援のありがたみを改めて感じる一発となった。

日本ハム時代の同僚で、来年３月のＷＢＣ出場を表明したドジャース・大谷への激励弾にもなった。「大谷選手が日本代表に加わるのと、加わらないのとでははっきり言って大きな差が出る。翔平自身が力を貸してくれる。すごく楽しみ。また違ったリーダーシップの取り方でチームを鼓舞してくれると思っています。期待に応えてくれるのが大谷選手」と野球人の一人として感謝の気持ちを表現。千両役者が豪快な一発によって“ショータイム”のバトンを後輩につないだ。（阿見 俊輔）