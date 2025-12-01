今日12月1日は、北海道と東北、北陸にかけて、雨雲や雷雲が発達しやすい状況。落雷や突風、急に強まる雨に要注意。関東から西の地域は多くの所で晴れそう。ただ、西日本を中心に、黄砂が飛来する可能性あり。

北海道と東北、北陸 大気の状態が不安定

今日は、低気圧が北海道へ近づき、ここから延びる前線が本州付近を通過。北海道から東北、北陸にかけては、雨雲(雪雲)や雷雲が発達しやすい状況。

落雷や突風、急に強まる雨や雪に、注意が必要です。

冷たい風が強まる、ゴロゴロという音が聞こえてくるといった、雷雲接近のサインに気を配ってください。スマホなどで雨雲レーダーをこまめにチェックするのも、雷雨の回避に有効です。

【各地の天気】

北海道は、ときおりザッと雨が降り、山沿いの一部では湿った雪に。特に雨または雪の所が増ええるのは昼前から昼過ぎで、局地的に雷を伴います。また、北部の沿岸ほど風が強まり、歩くのが大変なくらいになる所もあるでしょう。

東北(日本海側がメイン)は昼頃まで、北陸は昼頃から夕方にかけて、雨の所が多くなります。こちらも、雨脚が強まることや、雷雨になることがあるでしょう。

関東甲信と東海は広く晴れ。ただ、山沿いの一部で雨雲が湧くでしょう。

近畿から中国、四国、九州にかけても日差しが届きますが、日本海側を中心に、にわか雨がありそうです。

沖縄は曇りや雨。石垣島など先島諸島では、昼前にかけて局地的に雷を伴い雨脚が強まるでしょう。

西日本を中心に黄砂飛来の可能性あり

上空を吹く西よりの風に乗って、西日本の日本海側を中心に黄砂が飛来することが予想されています。

濃度は、それほど高くならない見込みですが、洗濯物や車などが汚れてしまう可能性もあります。

また、環境省によると、黄砂の影響で、ぜんそくなどの呼吸器系疾患や目のかゆみなどのアレルギー症状が悪化することも指摘されており、注意が必要です。