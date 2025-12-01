プロ・リーグ 25/26の第16節 ヘントとシントトロイデンの試合が、12月1日03:15にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。ヘントのチアゴ・アラウージョ（FW）のアシストからウィルフリード・カンガ（FW）がゴールを決めてヘントが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、シントトロイデンが選手交代を行う。ロベルトヤン・バンウェセマール（DF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

その直後の59分シントトロイデンが同点に追いつく。山本 理仁（MF）のアシストからアルブノール・ムヤ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、ヘントが選手交代を行う。マティアス・デロージ（MF）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。

66分シントトロイデンが逆転。シメン・ユクレラー（DF）のアシストから後藤 啓介（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが1-2で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は先発し78分までプレーした。

また、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し82分までプレーした。66分にゴールを決めた。伊藤 涼太郎（MF）は先発し82分までプレーした。山本 理仁（MF）は先発し90+2分までプレーした。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。55分にイエローカードを受けている。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は90+2分から交代で出場した。

2025-12-01 05:21:31 更新