◇男子ゴルフツアー カシオ・ワールドオープン最終日（2025年11月30日 高知県 Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）

3位から出た大岩龍一（27＝フリー）が7バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算21アンダーで並んだ砂川公佑（27＝オークラ輸送機）とのプレーオフを2ホール目で制し、初Vを飾った。これで今季は史上最多となる11人の日本人初優勝者が誕生（ツアー制度が施行された73年を除く）。大岩は賞金ランクが21位から4位に急浮上し、次戦で連続Vなら逆転賞金王の可能性も残した。

プレーオフ2ホール目、ウイニングパットを沈めて、集まった仲間から祝福を受けると、大岩は大号泣した。「長かった。勝てないんじゃないかと思うこともあった」。今季2位が2度、プロ転向から8年目でやっとつかんだ勝利だった。

優勝インタビュー中、15歳から師事する谷将貴コーチの話になると、言葉を詰まらせた。「ゴルフを一から教えてくれた。ここまで来られたのは谷さんのおかげ」と涙が止まらなくなった。谷コーチは第1日までの3日間同行する。大岩が優勝争いすれば、最終日はコースに帰ってくる。今週の木曜日、帰京する谷コーチが大岩に「コーチを高知に連れてって」とダジャレで笑わせていたという。この日の朝、高知に帰ってきた恩師に最高の結果を見せることができた。

賞金ランクは21位から4位に浮上。賞金王争いに食い込んできた。次戦の最終戦も勝利すれば、逆転での戴冠の可能性がある。「優勝を目指します」と勢いに乗る27歳は力強く誓った。

≪賞金ランク1位の金子25位で決められず≫今大会で優勝すれば、初の賞金王戴冠だった金子は10位から出て72と伸ばせず、25位だった。「パターが入らなくて、そこからリズムを崩した。ショットはそこまで悪くないけど、気持ちが切れてしまった」と残念そうに話した。次戦に持ち越しとなったものの、賞金ランク1位として最終戦を迎える。上位フィニッシュなら逃げ切れる可能性もあるが、「優勝するつもりで頑張ります」と気持ちを切り替えた。

≪賞金ランク3位の蝉川 逆転には最終戦Vのみ≫3位タイから出た蝉川はスコアを3つ伸ばしたが、5位で優勝には届かなかった。次戦での優勝以外、逆転賞金王への道はなくなった。「悔しいという一言に尽きる。今日のゴルフをしていたら勝てないと痛感した」と肩を落とした。それでも次戦の日本シリーズJTカップは23年に優勝した大会だ。「2年前の最終日は鮮明に覚えている。アドバンテージをいかに生かせるかだと思う」と最後の戦いを見据えた。

▽賞金王争いの行方 賞金ランク1位の金子、3位の蝉川、4位の大岩の3人に絞られた。蝉川と大岩が逆転で賞金王になるためには次戦の最終戦で優勝することが絶対条件。ただ蝉川と大岩が優勝しても、金子が3位以内に入っていた場合、金子の逃げ切りで賞金王が決まる可能性がある。賞金ランク2位の生源寺は次戦も欠場する。