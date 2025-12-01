◇アメリカンフットボール全日本大学選手権準決勝 関学大52―7関大（2025年11月30日 ヤンマースタジアム長居）

アメリカンフットボールの全日本大学選手権準決勝が30日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、関学大（関西1位）が関大（関西3位）との関西勢対決を52―7で制し、決勝の甲子園ボウル（14日・甲子園球場）出場を決めた。2年ぶり58度目の出場となり、2連覇を目指す立命大（関西2位）と対戦する。関西勢同士の顔合わせは初。11月25日に病気で亡くなったチームメートのOL中西春貴さん（3年）にささげる勝利だった。

姿は見えなくても背番号「71」はフィールドにいた。オフェンスの時は一緒にラインを押し、ディフェンスでは明るい声で仲間を鼓舞する。2年ぶりの甲子園ボウル出場を決めた関学大。52―7の快勝劇には、もう一人の“ヒーロー”が存在した。

悲しみを力に変え、聖地へたどり着いた。3年生のOL中西春貴さん（享年21）が病気のため11月25日に死去。選手には同26日朝のミーティングで伝えられた。

「あいつ（中西さん）に勝つために筋トレを頑張ってきた。あいつのおかげで今の自分があります」

そう話す紅本隆成（4年）の手には、中西さんが愛用したグローブが握られていた。関西学院中から同じポジションの先輩後輩。「かわいい弟分みたいな感じでした」。OLといえばオフェンスの生命線。紅本らの奮闘で、7TDの猛攻が生まれた。

「アメフトが本当に好きなヤツで。あいつと一緒にプレーできて良かった」

同じ学年、ユニットでしのぎを削った谷内志郎（3年）は背番号「70」。整列の時、「72」の大川航生（4年）と相談し、間に1人分のスペースを作った。まるで、そこに中西さんがいるように。

「選手は燃えていたと思うし、いい供養になりました」

大村和輝監督は神妙な顔で振り返った。立命大と史上初の関西決戦で争う甲子園ボウル。中西さんと一緒に「上ヶ原ブルーナイツ」でフットボールを始めたWRリンスコット・トバヤス（3年）は「あいつの思いも背負って戦う」と誓った。墓前へ報告するのは決戦の後。学生日本一の称号とともに――。 （堀田 和昭）