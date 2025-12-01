ブンデスリーガ 25/26の第12節 フライブルクとマインツの試合が、12月1日03:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは川崎 颯太（MF）、佐野 海舟（MF）、李 在成（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。フライブルクのルーカス・キュブラー（DF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

さらに26分フライブルクが追加点。ルーカス・ホラー（FW）のアシストからビンチェンツォ・グリフォ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

28分にマインツのパウル・ネベル（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。2-0とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分フライブルクが追加点。鈴木 唯人（MF）のアシストからヨハン・マンザンビ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

54分、マインツが選手交代を行う。アルノー・ノルダン（FW）からレナード・マロニー（MF）に交代した。

68分、フライブルクは同時に2人を交代。ルーカス・キュブラー（DF）、鈴木 唯人（MF）に代わりクリスティアン・ギュンター（DF）、イゴール・マタノビッチ（FW）がピッチに入る。

72分、マインツは同時に3人を交代。李 在成（MF）、シュテファン・ベル（DF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）に代わりウィリアム・ボービング（MF）、アンドレアス・ハンチェオルセン（DF）、アルミンド・ジープ（FW）がピッチに入る。

80分、フライブルクは同時に2人を交代。ヤンニクラス・ベステ（MF）、ヨハン・マンザンビ（MF）に代わりデリー・シェアハント（FW）、パトリック・オスターヘッジ（MF）がピッチに入る。

87分、フライブルクが選手交代を行う。フィリップ・トロイ（DF）からマキシリアン・ローゼンフェルダー（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分フライブルクが追加点。マティアス・ギンター（DF）のアシストからパトリック・オスターヘッジ（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、フライブルクが4-0で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は先発し69分までプレーした。

また、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はフル出場した。52分にイエローカードを受けている。佐野 海舟（MF）はフル出場した。

2025-12-01 05:30:42 更新