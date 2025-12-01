女優の北川景子（39）が30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。バラエティ番組に全力で取り組む理由を明かした。

北川と言えば、2018年のTBS「オールスター感謝祭」で、4分間まばたきをしないというチャレンジで、ただ1人成功。その後も、様々な番組で全力で取り組む姿が話題となっている。

MCの予備校講師でタレントの林修から「バラエティ、全力でやっていらっしゃるって印象があるんですけど」と言われた北川は「全ての仕事に全力で向き合いたいという気持ちがあるし、仕事意外、子育てもそうだし、人間関係を築くに当たってもそうですけど、何事も全力でやりたいということがあって」と語った。

さらに「やっぱり映画に出させていただくとか、ドラマに出させていただくと番宣をさせていただくことが増えるじゃないですか。それに対して、本業じゃないから、綺麗に座っていて“何とかしてもらおう”って言うだけじゃ、なんか…“じゃあ、どうしてDAIGOさんと結婚するのよ”ていうところもあるし」と言うと、林は「そうつながるんですね！」と驚いた。

北川はうなずき、「何て言うか…“ご主人から学べばいいのに”って思われるのもあるんじゃないかなっていうのも。一生懸命やりたいということもありますし、何か“北川さん出てたけど面白くなかったな”っていう風にならないようにしたいということもあって、一生懸命やれるはんちゅうでやりたい」と続けた。

“裏技”として、「今日、ちょっと面白いことできていないな」と思ったときに、夫のミュージシャンでタレントのDAIGOの“ウィッシュ”ポーズをやることもある、と明かした。

スタジオのお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑は、自身がMCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」の第1回目のゲストが北川だったと明かし、共演のTravis Japan・松田元太が北川の出演していたドラマ「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」が好きで、劇中のセリフを言ったところ、北川も応えてセリフを返してくれたと明かし「1シーンを松田君とやってくれるという。そんなの、なかなか役者さん、過去の作品の1シーンなんてやってくれないじゃないですか」と絶賛していた。