テレビ朝日、年末特番ラインナップ公開「M-1」「Mステ」など恒例大型特番も
【モデルプレス＝2025/12/01】テレビ朝日は、12月1日から31日まで、なんと1ヶ月連続で豪華特番を放送。そのラインナップが一挙解禁された。
2024年、開局65周年という大きな節目を経て、2025年、新たな歴史を刻むべく歩みはじめたテレビ朝日。今年はこれまで以上に進取果敢にさまざまな試みに挑み、話題作の数々を届けてきた。その総決算として、年末に超スケールのスペシャル企画をおくる。題して、『テレ朝年末スペシャル最終号！GO！』。12月1日から31日まで、なんと1ヶ月連続で豪華特番をズラリ放送。そのラインナップを一挙解禁する。
トップバッターは、1日よる18：30からお送りする『ファン5万人がガチ投票 プロ野球総選挙』。野球ファン5万人のアンケートをもとに憧れのプロ野球選手ベスト20を大発表。1位に輝くのは、はたしてどのスター選手なのか。3日には、『ザ・タイムショックＺ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦SP〜』が登場。中山秀征がMCを務める伝説のクイズ番組『ザ・タイムショック』がパワーアップして復活。特別MCにホラン千秋が就任し、進化したクイズバトルをお届けする。
4日の『林修の今知りたいでしょ！ スペシャル』は、インフルエンザや血管の病、肌トラブルに…鍋の最強具材ランキングを紹介。体のために医師が本気で鍋に入れる食材とは。8日は『帰れマンデー見っけ隊！！＆Ｑさま！！ 豪華2本立て3時間SP』を放送。『Ｑさま！！』ブロックでは、“全国の中高生が選ぶ！教科書のスゴい女性偉人ベスト10”から出題される難問に豪華解答者たちが挑む。
9日の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 2時間SP』では、中村獅童一家の豪邸に潜入するほか、長男・陽喜、次男・夏幹が挑む“父なし”の初舞台に密着。獅童の厳しくもやさしい“父の顔”、歌舞伎役者としての“師の顔”に迫る。
12日は『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾』を放送。黒柳徹子、マツコ・デラックス、大越健介、有働由美子が“奇跡の共演”。1万2500回を超える過去の放送の中から、奇跡の共演をはたしたゲストの映像をたっぷりお届けする。
16日の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎スペシャル』は、“伊勢参拝の達人”石原良純が小泉孝太郎と伊勢参りへ。2033年式年遷宮に向けた非公開エリアにも潜入、伊勢神宮にまつわる石原家・小泉家の秘話や志摩半島の厳選グルメも取り上げる。
18日の『相葉ヒロミのお困りですカー？スペシャル』では、相葉雅紀＆ヒロミが群馬県のある高校に赴き、“お困りごと”を解決する。荒れ放題の中庭をクリスマス仕様に改造し、その劇的変化に全校生徒が大興奮。また、ブラスバンド部と思い出の曲をサプライズ演奏し、涙の展開に。
19日は、【劇場版12.26公開記念！】天海祐希主演・ドラマ『緊急取調室』特別編を放送。《伝説回》として語り継がれる桃井かおりの出演回（2021年放送）を、2時間のスペシャルバージョンでお届けする。21日は、いまや国民的行事となった漫才頂上決定戦『M-1グランプリ 2025』を放送。史上最多1万1521組の激闘を勝ち抜いた最強の漫才師たちが集結。“漫才日本一”の称号と賞金1000万円は誰の手に。
26日は『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに大集結し、生パフォーマンスを繰り広げる。
さらに、27日は『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん 3.5時間SP』、30日は『アメトーーーーーーーーーーーーク年末6時間SP』と、人気バラエティーの大型スペシャルが続々。そして、大晦日は『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』。豪華ゲストとのトーク＆ゲームはもちろん、今年はヒットドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』とコラボした本格ミステリー『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』も放送される。（modelpress編集部）
12月1日（月）よる6：30『ファン5万人がガチ投票 プロ野球総選挙』(一部地域を除く)
12月2日（火）よる6：30『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』(一部地域を除く)
12月3日（水）よる6：30『ザ・タイムショックZ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦SP〜』(一部地域を除く)
12月4日（木）よる6：30『林修の今知りたいでしょ！ スペシャル』(一部地域を除く)
12月5日（金）よる8：00『マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP』
12月6日（土）よる8：00『フィギュアスケートグランプリファイナル2025』
12月7日（日）よる6：56『ナニコレ珍百景』
12月8日（月）よる7：00『帰れマンデー見っけ隊!!＆Qさま!! 豪華2本立て3時間SP』
12月9日（火）よる7：00『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 2時間SP』
12月10日（水）よる7：00『くりぃむクイズ ミラクル9 スペシャル』(一部地域を除く)
12月11日（木）よる7：00『林修の今知りたいでしょ！ 2時間SP』
12月12日（金）よる8：10『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾』
12月13日（土）よる6：30『池上彰のニュースそうだったのか!! 2.5時間SP』
12月14日（日）よる6：00『相葉マナブ 2時間SP』
12月15日（月）よる7：00 『帰れマンデー見っけ隊!! 3時間SP』
12月16日（火）よる6：30『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎スペシャル』(一部地域を除く)
12月17日（水）よる6：30『朝メシまで。 スペシャル』(一部地域を除く)
12月18日（木）よる6：30『相葉ヒロミのお困りですカー？スペシャル』(一部地域を除く)
12月19日（金）よる8：00『劇場版12.26公開記念！「緊急取調室」特別編』
12月20日（土）よる6：56『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』
12月21日（日）よる6：30『M-1グランプリ 2025』
12月22日（月）よる6：00『Qさま!! スペシャル』
12月23日（火）よる6：00『池上彰のニュースそうだったのか!! スペシャル』
12月24日（水）よる6：00『羽鳥慎一モーニングショー 2025年をザワつかせたニュース100連発！！』
12月25日（木）よる6：00『昭和100年の総決算今夜決定！全国1万人が選んだ100年先も残したい昭和の名曲』
12月26日（金）ごご4：30『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』
12月27日（土）よる6：30『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん 3.5時間SP』
12月28日（日）よる6：00『ポツンと一軒家 3時間SP』
12月29日（月）よる ―Coming soon―
12月30日（火）ごご5：30『アメトーーーーーーーーーーーーク年末6時間SP』
12月31日（水）ごご5：00『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』
◆テレビ朝日、年末特番ラインナップを一挙発表
◆「徹子の部屋50年目突入SP」第4弾や「良純孝太郎」大型編も
◆「M-1」「Mステ」など年末恒例大型特番も
◆テレ朝年末スペシャル最終号！GO！ラインナップ
